Война в Украине

Разрушенные дома и погибший мужчина: враг ударил по Харьковской области

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 августа 2023, 10:00
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Фото: Pixabay

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