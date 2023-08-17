Разрушенные дома и погибший мужчина: враг ударил по Харьковской области

Харьковская область каждый день находится под вражескими обстрелами. Сегодня, 17 августа 2023 года, стало известно, что в результате очередного обстрела Купянска погиб мужчина. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Обстрелы Харьковской области за сутки 16 августа

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрелов Купянска был поврежден частный дом. Тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, он умер в больнице. Сейчас личность погибшего устанавливают правоохранители.

Кроме этого, за прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

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В результате удара управляемыми авиабомбами по с. Чернещина Изюмского района повреждены по меньшей мере четыре частных дома.

По пгт Рогань Харьковского района враг ударил двумя ракетами, предварительно Х-22. Зафиксированы попадания в землю, без разрушений и пострадавших.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом и спортивная инфраструктура. В с. Покаляное Чугуевского района разрушен частный дом, произошел пожар, а в с. Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, загорелся пожар.

В районе с. Большая Рогань Харьковского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.

А сегодня, 17 августа 2023 года, около 06:50 враг обстрелял с. Ковшаровка Купянского района. Поврежден гараж и загорелся пожар, но, предварительно, без пострадавших.

Сейчас в Украине нет полностью безопасных городов, ведь враг наносит удары по разным регионам. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрела Луцка 15 августа.

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