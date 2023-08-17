Війна в Україні

Зруйновані будинки та загиблий чоловік: ворог вдарив по Харківщині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Серпня 2023, 10:00
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Фото: Pixabay

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