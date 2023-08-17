Зруйновані будинки та загиблий чоловік: ворог вдарив по Харківщині

Харківщина щодня перебуває під ворожими обстрілами. Сьогодні, 17 серпня 2023 року, стало відомо, що внаслідок чергового обстрілу Куп’янська загинув чоловік. Про це повідомили у Харківській ОВА.

Обстріли Харківщини за добу 16 серпня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілів Куп’янська було пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Зараз особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Крім цього, минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

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Внаслідок удару керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки.

По смт Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура. У с. Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа, а в с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, зайнялася пожежа.

В районі с. Велика Рогань Харківського району через обстріли сталася лісова пожежа.

А сьогодні, 17 серпня 2023, близько 06:50 ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено гараж та зайнялася пожежа, але, попередньо, без постраждалих.

Зараз в Україні немає повністю безпечних міст, адже ворог завдає ударів по різних регіонах. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу Луцька 15 серпня.

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