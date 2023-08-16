Троє людей, які ніколи не повернуться до рідних. Наслідки ракетного удару по Луцьку 15 серпня

Влада Волині виплатить по 200 тиc. грн родинам загиблих унаслідок ракетної атаки. Учора, 15 серпня, ворог атакував Луцьк, поцілив у звичайне цивільне підприємство, яке не належить до військової інфраструктури.

Під завалами рятувальники знайшли тіла трьох працівників. Наймолодшому з них було 27 років. Читай, що розповідають місцеві про ракетний удар по Луцьку 15 серпня.

Ракетний удар по Луцьку 15 серпня: наслідки та розповідь місцевих

Від потужного вибуху дрижали хати, розповідає місцевий житель Валерій. Він живе неподалік промислового підприємства, у яке влучила російська ракета напередодні.

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Коли бахнуло, нема коли й лякатися. Почало горіти, дим чорний. Пожежники швидко загасили, — розповідає Валерій.

Вибух пролунав о 05:30, приблизно за годину після оголошення повітряної тривоги. Окупанти влучили у цивільне промислове підприємство, що виготовляло автомобільні деталі.

Рятувальна операція тривала вісім годин. Після гасіння пожежі понад 50 рятувальників розбирали завали.

Під час розбору завалів надзвичайникам вдалося врятувати чоловіка, його у стані середньої важкості госпіталізували. Також вижили ще двоє людей.

Унаслідок ракетної атаки пошкоджено понад 2 тис. м² площі підприємства, довколишні будинки майже не постраждали.

Найстрашніше — загиблі. Це троє мирних людей, які прийшли на роботу і не повернулися додому.

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