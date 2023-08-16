Три человека, которые никогда не вернутся к родным. Последствия ракетного удара по Луцку 15 августа

Власти Волыни выплатят по 200 тыс. грн семьям погибших в результате ракетной атаки. Вчера, 15 августа, враг атаковал Луцк, попал в обычное гражданское предприятие, которые не принадлежало к военной инфраструктуре.
Под завалами спасатели обнаружили тела трех работников. Самому младшему из них было 27 лет. Читай, что рассказывают местные о ракетном ударе по Луцку 15 августа.
От мощного взрыва дрожали дома, рассказывает местный житель Валерий. Он живет недалеко от промышленного предприятия, в которое попала российская ракета накануне.
Когда бахнуло, некогда и пугаться. Начало гореть, черный дым. Пожарные быстро потушили, — рассказывает Валерий.
Когда бахнуло, некогда и пугаться. Начало гореть, черный дым. Пожарные быстро потушили, — рассказывает Валерий.
Взрыв раздался в 05:30, примерно через час после объявления воздушной тревоги. Оккупанты попали в гражданское промышленное предприятие, оно производило автомобильные детали.
Спасательная операция длилась восемь часов. После тушения пожара более 50 спасателей разбирали завалы.
Во время разбора завалов чрезвычайникам удалось спасти мужчину, его в состоянии средней тяжести госпитализировали. Также выжили еще два человека.
В результате ракетной атаки повреждено более 2 тыс. м² площади предприятия, близлежащие дома почти не пострадали.
Самое страшное — погибшие. Это трое мирных людей, которые пришли на работу и не вернулись домой.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по нарушению Россией законов и обычаев войны.
Раньше мы рассказывали, как в Гуляйполе местные торгуют под обстрелами.
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