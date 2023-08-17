12 тис. жителів залишилися без води. Як Сміла оговтується після російської атаки

Україна

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Ірина Цимбал 17 Серпня 2023, 12:00

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Карта бойових дій 17 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:46
Хліб війни
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0:02:37
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