12 тис. жителів залишилися без води. Як Сміла оговтується після російської атаки

Від ракетного удару оговтується Сміла на Черкащині. Там 12 тис. жителів залишилися без води.
Дві російські ракети класу “повітря-земля” поцілили по цивільних територіях: підприємству та лікарні. Всі живі, але серйозно пошкоджено інфраструктуру. Зокрема, мережу тепло- та водопостачання.
Без води залишилася половина населення міста у п’яти мікрорайонах, зокрема садочки та лікарні. Російська ракета влучила неподалік корпусу медзакладу, на щастя постраждалих немає, але вибило вікна та пошкодило дах. Рятувальники швидко змогли організувати підвіз технічної води, а згодом — питної.
Друге місце влучання — мережа тепловодопостачання та території підприємства з виготовлення кераміки, яке щойно запустили. Комунальники вже виконують роботи, замінити треба майже 1 км труб.
Друге місце влучання — мережа тепловодопостачання та території підприємства з виготовлення кераміки, яке щойно запустили. Комунальники вже виконують роботи, замінити треба майже 1 км труб.
Утім, запасів води достатньо, запевняють у місті. Комунальники та рятувальники вже до обіду змогли налагодити підвіз води. У деякі мікрорайони її привозять за графіком, адже вона просто необхідна у спеку 35°C як для побутових потреб, так і для пиття. Люди набирають воду пляшками й каністрами з цистерн.
Росіяни обстрілюють усі регіони України. Раніше ми розповідали про ракетний удар по Львову 15 серпня та його наслідки.
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