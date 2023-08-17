12 тис. жителів залишилися без води. Як Сміла оговтується після російської атаки

Від ракетного удару оговтується Сміла на Черкащині. Там 12 тис. жителів залишилися без води.

Дві російські ракети класу “повітря-земля” поцілили по цивільних територіях: підприємству та лікарні. Всі живі, але серйозно пошкоджено інфраструктуру. Зокрема, мережу тепло- та водопостачання.

Як розв’язують проблему з водою у Смілі

Без води залишилася половина населення міста у п’яти мікрорайонах, зокрема садочки та лікарні. Російська ракета влучила неподалік корпусу медзакладу, на щастя постраждалих немає, але вибило вікна та пошкодило дах. Рятувальники швидко змогли організувати підвіз технічної води, а згодом — питної.

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Друге місце влучання — мережа тепловодопостачання та території підприємства з виготовлення кераміки, яке щойно запустили. Комунальники вже виконують роботи, замінити треба майже 1 км труб.

Утім, запасів води достатньо, запевняють у місті. Комунальники та рятувальники вже до обіду змогли налагодити підвіз води. У деякі мікрорайони її привозять за графіком, адже вона просто необхідна у спеку 35°C як для побутових потреб, так і для пиття. Люди набирають воду пляшками й каністрами з цистерн.

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