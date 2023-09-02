Берегли каждую каплю! Жителям Днепропетровской области провели водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС

Уже с водой! 80% домов Марганецкой, Мировской и Томаковской громад в Днепропетровской области получили водоснабжение. Это локальный проект, который удалось реализовать в течение двух месяцев после того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

Речь пока идет только о поставках технической воды. Питьевую же, днепровскую, жители громад смогут получить, когда будет завершен государственный проект по строительству магистрального водопровода из Запорожья.

Наконец-то с водой: жителям Марганца провели водоснабжение

Жительница Марганца Светлана рассказывает, что никогда не забудет вечер 17 августа, когда дома снова появилась вода. Без нее люди остались 7 июня, на следующий день после подрыва ГЭС. Более двух месяцев без воды стали для людей испытанием.

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Мы каждую каплю берегли, с мисочки купались, умывались. Затем эту воду сливали в унитаз. В мисочках и стирала, но такое, чтобы небольшое только, — рассказывает Светлана.

За водой нужно было ходить каждый день по несколько раз, а затем поднимать на четвертый этаж. Как только вода появилась в кране, женщина принялась за стирку.

Вода прозрачная, хорошая. Три раза за день постирала одежду.

Жители держат дома запасы воды, тратить не хотят, боятся, что ее снова не будет.

На время обезвоживания жителей Марганца и громады снабжали подвозной водой. Вода у марганчан есть на 80%, но с улиц все еще не убирают точки разлива технической воды.

Громада Никопольского района получала воду из Каховского водохранилища, после 6 июня его фактически не стало. Альтернативой стало строительство водопровода из местного Николаевского хранилища.

Вода сейчас техническая, хотя проходит очистку и обеззараживание. Каждый день приходится ликвидировать более десятка порывов. Стабильных поставок питьевой воды здесь ожидают, когда будет реализован государственный проект построения магистрального водопровода из Запорожья.

Ранее мы рассказывали, как Днепропетровская область решает проблему водоснабжения.

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