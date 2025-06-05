Карта боевых действий 5 июня 2025: усиленное наступление врага на Лиманское направление

Карта боевых действий в Украине за 5 июня 2025 года — это возможность взглянуть на фронт в интерактивном режиме.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Покровска. Между тем, российские войска недавно продвинулись в Сумской области и вблизи Торецка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 июня 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных удара с применением двух ракет, а также 76 авиаударов, сбросив 118 КАБов. Кроме этого, совершено 4897 обстрелов, из них 71 из РСЗО, и привлечено для поражения 2874 дрона-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Речки, Ворожба, Писаревка, Миропольское Сумской области; Боровая в Харьковской области; Родинское, Покровск, Новопавловка, Марково, Новополь Донецкой области; Железнодорожное, Новоандреевка, Каменское, Терноватое, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Радостное Днепропетровской области; Ольговка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и наземную станцию ​​управления врага БПЛА.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении оккупанты атаковали дважды. Силы обороны отразили штурмовые действия в районе Загрызового.

На Лиманском направлении РФ атаковала 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отражены.

На Краматорском направлении враг атаковал восемь раз вблизи Курдюмовки, Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении совершено 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

На Покровском направлении остановлена ​​61 атака агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Андреевка.

На Новопавловском направлении ВСУ отразили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Одрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Богатырь.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага за прошедшие сутки не зафиксировано.

В Курской области отбита 31 атака противника. Враг совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два из РСЗО; нанесено 17 авиационных ударов, во время которых сброшено 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общем, потери врага на 5 июня 2025 года составляют 930 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня, средство ПВО, 95 БПЛА оперативно-тактического уровня и 82 единицы автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 5 июня

Карта боевых действий 5 июня 2025: усиленное наступление врага на Лиманское направление / 13 Фотографий

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Фото: Первая Президентская бригада НГУ Буревій

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