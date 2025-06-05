Карта боевых действий 5 июня 2025: усиленное наступление врага на Лиманское направление

Карта боевых действий в Украине за 5 июня 2025 года — это возможность взглянуть на фронт в интерактивном режиме. Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Покровска. Между тем, российские войска недавно продвинулись в Сумской области и вблизи Торецка. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 июня 2025 года Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений. Россия нанесла два ракетных удара с применением двух ракет, а также 76 авиаударов, сбросив 118 КАБов. Кроме этого, совершено 4897 обстрелов, из них 71 из РСЗО, и привлечено для поражения 2874 дрона-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Речки, Ворожба, Писаревка, Миропольское Сумской области; Боровая в Харьковской области; Родинское, Покровск, Новопавловка, Марково, Новополь Донецкой области; Железнодорожное, Новоандреевка, Каменское, Терноватое, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Радостное Днепропетровской области; Ольговка Херсонской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и наземную станцию управления врага БПЛА. На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. На Купянском направлении оккупанты атаковали дважды. Силы обороны отразили штурмовые действия в районе Загрызового. На Лиманском направлении РФ атаковала 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское. На Северском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отражены. Читать по теме Меньше самолетов – меньше ракет? Повлияет ли операция Паутина на количество обстрелов Враг не уменьшает интенсивность атак: рекордные количества дронов и ракет указывают на адаптацию тактики. На Краматорском направлении враг атаковал восемь раз вблизи Курдюмовки, Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочек. На Торецком направлении совершено 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр. На Покровском направлении остановлена 61 атака агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Андреевка. На Новопавловском направлении ВСУ отразили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Одрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Богатырь. На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага за прошедшие сутки не зафиксировано. В Курской области отбита 31 атака противника. Враг совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два из РСЗО; нанесено 17 авиационных ударов, во время которых сброшено 31 КАБ. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В общем, потери врага на 5 июня 2025 года составляют 930 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня, средство ПВО, 95 БПЛА оперативно-тактического уровня и 82 единицы автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 5 июня Карта боевых действий 5 июня 2025: усиленное наступление врага на Лиманское направление / 13 Фотографий Мы также рассказывали, что россияне попали ракетой по учебному военному подразделению в Полтавской области. Фото: Первая Президентская бригада НГУ Буревій А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter