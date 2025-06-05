Карта бойових дій 5 червня 2025: посилений наступ ворога на Лиманський напрямок

Карта бойових дій в Україні за 5 червня 2025 року — це можливість поглянути на фронт в інтерактивному режимі.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Тим часом російські війська нещодавно просунулися в Сумській області та поблизу Торецька.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 червня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 76 авіаударів, скинувши 118 КАБів. Крім цього, здійснено 4897 обстрілів, з них 71 із РСЗВ, та залучено для ураження 2874 дрони-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Річки, Ворожба, Писарівка, Миропільське Сумської області; Борова Харківської області; Родинське, Покровськ, Новопавлівка, Маркове, Новопіль Донецької області; Залізничне, Новоандріївка, Кам’янське, Тернувате, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Радісне Дніпропетровської області; Ольгівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та наземну станцію управління БпЛА ворога.

На Харківському напрямку сталося чотири бойових зіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували двічі. Сили оборони відбили штурмові дії у районі Загризового.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 25 разів, намагаючись просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті.

На Краматорському напрямку ворог атакував вісім разів поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку здійснено 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку зупинено 61 атаку агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога за минулу добу не зафіксовано.

У Курській області відбито 31 атаку противника. Ворог здійснив 170 артилерійських обстрілів, з них два із РСЗВ; завдано 17 авіаційних ударів, під час яких скинуто 31 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога на 5 червня 2025 становлять 930 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 95 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 82 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 5 червня

Карта бойових дій 5 червня 2025: посилений наступ ворога на Лиманський напрямок / 13 Фотографій

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Фото: Перша Президентська бригада НГУ Буревій

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