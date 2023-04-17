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Сбитый самолет МАУ в Иране: виновники трагедии получили тюремные сроки после нескольких лет разбирательств

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 апреля 2023, 10:49
Збиття літака МАУ
Фото: Getty Images

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