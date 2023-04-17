Сбитый самолет МАУ в Иране: виновники трагедии получили тюремные сроки после нескольких лет разбирательств

8 января 2020 года произошла одна из самых ужасных авиакатастроф в мире. В Иране разбился самолет рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).
На борту самолета находились граждане разных стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (двое пассажиров и девять членов экипажа). В результате катастрофы погибли 176 человек.
Украинский авиалайнер сбили военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые приняли цель за вражескую. Сначала Иран отрицал это, но через несколько дней признал вину. После нескольких лет судебных заседаний и рассмотрения дела десять военнослужащих приговорили к тюремному сроку.
16 апреля издание Mizan Online сообщило, что суд огласил приговор для десяти военнослужащих, которые виновны в сбитии украинского авиалайнера в Тегеране.
Рассмотрение этого дела было одним из важнейших, деликатных и сложных судебных процессов за последние несколько лет в стране, — говорится на сайте.
На нем отметили, что командир, который отдал приказ сбить самолет, не знал всей ситуации и ошибочно полагал, что обнаруженная цель была вражеской.
А командир зенитно-ракетного комплекса Tour М-1 выпустил две ракеты по авиалайнеру, “вопреки приказу и без получения на это разрешения”, отмечается в сообщении.
В общей сложности было проведено 20 судебных заседаний, и приговором суда обвиняемый первого ряда дела приговорен к трем годам лишения свободы за непреднамеренное убийство пассажиров украинского самолета. Этому обвиняемому также назначена высшая мера наказания (10 лет лишения свободы) за игнорирование протокола и “масштаб последствий своих действий”.
Исходя из этого, общая сумма наказания в виде лишения свободы, предназначенная для обвиняемого первой очереди (командующего системой обороны Tour М-1), составляет 13 лет лишения свободы, а строжайшее наказание (десять лет лишения свободы) будет применено с учетом предыдущего.
Кроме назначенных наказаний, суд рассмотрел дополнительные наказания обвиняемым второй-десятой очереди.
Также отмечается, что семья каждой жертвы аварии должна получить компенсацию в сумме $150 000 или эквивалент в евро.
Решение, вынесенное по этому делу, является предварительным и стороны могут высказать свои возражения. В течение 20 дней со дня уведомления о решении есть возможность подать апелляцию.
Некоторые украинские самолеты являлись находкой для всего мира. Один из них — АН-225 Мрія — россияне уничтожили в начале полномасштабного вторжения, но в ходе расследования оказалось, что самолет можно было спасти. Ранее мы рассказывали о том, что эксдиректору ГП Антонов выдвинули подозрение.
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