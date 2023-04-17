Сбитый самолет МАУ в Иране: виновники трагедии получили тюремные сроки после нескольких лет разбирательств

8 января 2020 года произошла одна из самых ужасных авиакатастроф в мире. В Иране разбился самолет рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).

На борту самолета находились граждане разных стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (двое пассажиров и девять членов экипажа). В результате катастрофы погибли 176 человек.

Украинский авиалайнер сбили военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые приняли цель за вражескую. Сначала Иран отрицал это, но через несколько дней признал вину. После нескольких лет судебных заседаний и рассмотрения дела десять военнослужащих приговорили к тюремному сроку.

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16 апреля издание Mizan Online сообщило, что суд огласил приговор для десяти военнослужащих, которые виновны в сбитии украинского авиалайнера в Тегеране.

Рассмотрение этого дела было одним из важнейших, деликатных и сложных судебных процессов за последние несколько лет в стране, — говорится на сайте.

На нем отметили, что командир, который отдал приказ сбить самолет, не знал всей ситуации и ошибочно полагал, что обнаруженная цель была вражеской.

А командир зенитно-ракетного комплекса Tour М-1 выпустил две ракеты по авиалайнеру, “вопреки приказу и без получения на это разрешения”, отмечается в сообщении.

Решение суда о виновных в сбытии украинского авиалайнера

В общей сложности было проведено 20 судебных заседаний, и приговором суда обвиняемый первого ряда дела приговорен к трем годам лишения свободы за непреднамеренное убийство пассажиров украинского самолета. Этому обвиняемому также назначена высшая мера наказания (10 лет лишения свободы) за игнорирование протокола и “масштаб последствий своих действий”.

Исходя из этого, общая сумма наказания в виде лишения свободы, предназначенная для обвиняемого первой очереди (командующего системой обороны Tour М-1), составляет 13 лет лишения свободы, а строжайшее наказание (десять лет лишения свободы) будет применено с учетом предыдущего.

Фигуранты второй и третьей очереди (личный состав ЗРК Tour М-1) приговорены к одному году лишения свободы .

(личный состав ЗРК Tour М-1) приговорены к . Четвертого обвиняемого (ответственного за оборонный пульт Tour M-1) заключили в тюрьму на три года .

обвиняемого (ответственного за оборонный пульт Tour M-1) заключили в тюрьму . Подсудимый пятой очереди (руководитель командного пункта ЗРК Tour М-1) приговорен к трем годам лишения свободы .

(руководитель командного пункта ЗРК Tour М-1) приговорен к . Обвиняемый шестого ряда дела (тогдашний командир пятой Тегеранской базы ПВО) приговорен к двум годам заключения .

дела (тогдашний командир пятой Тегеранской базы ПВО) приговорен к . Фигурант с едьмого ряда дела (сменный офицер Тегеранского регионального центра управления операциями) приговорен к двум годам лишения свободы .

дела (сменный офицер Тегеранского регионального центра управления операциями) приговорен к . Обвиняемый восьмой очереди (тогдашний командующий Тегеранским региональным центром управления операциями) был приговорен к полутора годам заключения .

(тогдашний командующий Тегеранским региональным центром управления операциями) был приговорен к . Обвиняемый девятый ряд (тогдашний командующий зоной противовоздушной обороны Тегерана) приговорен к одному году тюрьмы .

(тогдашний командующий зоной противовоздушной обороны Тегерана) приговорен к . А десятый обвиняемый (тогда командующий противовоздушной обороной Воздушно-космических сил КСИР) приговорен к году лишения свободы.

Кроме назначенных наказаний, суд рассмотрел дополнительные наказания обвиняемым второй-десятой очереди.

Также отмечается, что семья каждой жертвы аварии должна получить компенсацию в сумме $150 000 или эквивалент в евро.

Решение, вынесенное по этому делу, является предварительным и стороны могут высказать свои возражения. В течение 20 дней со дня уведомления о решении есть возможность подать апелляцию.

Некоторые украинские самолеты являлись находкой для всего мира. Один из них — АН-225 Мрія — россияне уничтожили в начале полномасштабного вторжения, но в ходе расследования оказалось, что самолет можно было спасти. Ранее мы рассказывали о том, что эксдиректору ГП Антонов выдвинули подозрение.

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