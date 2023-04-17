Збиття літака МАУ в Ірані: винуватці трагедії отримали тюремні строки після років судових процесів

8 січня 2020 року сталася ще одна жахлива авіакатастрофа у світі. В Ірані розбився літак рейсу PS 752 Тегеран – Київ авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

На борту літака перебували громадяни різних країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу). Внаслідок катастрофи загинули 176 осіб.

Український авіалайнер збили військовослужбовці Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), які сприйняли ціль за ворожу. Спершу Іран заперечував це, але за кілька днів визнав провину. Після кількох років судових засідань та розгляду справи десятеро військовослужбовців засудили до тюремного строку.

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Збиття українського авіалайнера в Тегерані: покарання винних

16 квітня видання Mizan Online повідомило, що суд оголосив вирок для десятьох військовослужбовців, винних у збитті українського авіалайнера в Тегерані.

Розгляд цієї справи був одним із найважливіших, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні, — йдеться на сайті.

Слідство зазначило, що командир, який наказав збити літак, не знав усієї ситуації та помилково думав, що виявлена ​​ціль була ворожою.

А командир зенітно-ракетного комплексу Tour М-1 “випустив дві ракети” по авіалайнеру “всупереч наказу і без отримання на це дозволу”, зазначається у повідомленні.

Рішення суду щодо винних у збитті українського авіалайнера



Загалом провели 20 судових засідань, і вироком суду обвинуваченого першого ряду справи засуджено до трьох років позбавлення волі за ненавмисне вбивство пасажирів українського літака. Цьому обвинуваченому також призначено найвищу міру покарання (10 років позбавлення волі) — за ігнорування протоколу та “масштаб наслідків своїх дій”.

Виходячи з цього, загальна сума покарання у вигляді позбавлення волі, призначена для обвинуваченого першої черги (командувача системи оборони Tour М-1), становить 13 років позбавлення волі, а найсуворіше покарання (десять років позбавлення волі) буде застосовано з урахуванням попереднього.

Фігурантів другої та третьої черги (особовий склад ЗРК Tour М-1) засуджено до одного року позбавлення волі.

Четвертого обвинуваченого (відповідального за оборонний пульт Tour M1) ув’язнили на три роки .

Підсудного п’ятої черги (керівника командного пункту ЗРК Tour М-1) засуджено до трьох років позбавлення волі .

Обвинуваченого шостого ряду справи (тодішнього командира п’ятої Тегеранської бази ППО) засуджено до двох років ув’язнення .

Фігуранта сьомого ряду справи (змінного офіцера Тегеранського регіонального центру управління операціями) засуджено до двох років позбавлення волі .

Обвинувачений восьмої черги (тодішній командувач Тегеранського регіонального центру управління операціями) був засуджений до півтора року ув’язнення .

Обвинуваченого дев’ятого ряду (тодішнього командувача зоною протиповітряної оборони Тегерана) засудили до одного року в’язниці .

А десятого обвинуваченого (тодішнього командувача протиповітряною обороною Повітряно-космічних сил КВІР) засудили до року позбавлення волі .

Окрім призначених покарань, суд розглянув також додаткові покарання обвинуваченим другої-десятої черги.

Також зазначається, що родина кожної жертви аварії має отримати компенсацію у сумі $150 000 або еквівалент у євро.

Рішення, винесене у цій справі, є попереднім. Сторони можуть заперечити проти нього. Протягом 20 днів з дня повідомлення про рішення є можливість подати апеляцію.

Деякі українські літаки були знахідкою для всього світу. Один із них — АН-225 Мрія — росіяни знищили на початку повномасштабного вторгнення, але у ході розслідування виявилося, що літак можна було врятувати. Раніше ми розповідали про те, що ексдиректору ДП Антонов оголосили підозру.

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