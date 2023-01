Вибухи в Ірані: що відомо про пожежі на оборонних підприємства та заводах

Вибухи в Ірані в ніч проти 29 січня сколихнули світ. Ранок багатьох людей почався з пошуку новин про ситуацію в країні. Вибухи на оборонному підприємстві та інших об’єктах, розповіді очевидців про повітряні об’єкти над Іраном та численні пожежі. Ми розповімо, що відбувається в Ірані сьогодні.

У різних районах Ірану вночі 29 січня сталося щонайменше п’ять пожеж на великих підприємствах. Мережею шириться інформація, що причинами подій могли стати удари американських чи ізраїльських безпілотників. Влада країни це не підтверджує. Поки що жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані.

У Міноборони Ірану підтвердили, що на один із об’єктів країни був скоєний напад із використанням безпілотників. Повідомляють, що атака була невдалою — один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули.

— Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу, — зазначили в міністерстві.

За даними OSINTdefender, вибухи підтвердилися на чотирьох об’єктах:

У соцмережах люди розповідали, що у деяких районах столиці Ірану було чути стрілянину, а в небі було видно військову авіацію. Також повідомляють, що влада країни ввела заборону на використання інтернету.

Старший лейтенант сухопутних військ армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі теж коментував події в Ірані 29 січня.

За його словами, іранська опозиція повідомила про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції — елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією — ред.).

Також опозиція Ірану закликала громадян країни скасувати всі свої рейси на літаках. Вони вважають, що є ймовірність, що КВІР може збивати літаки, щоб помститися за удари по військових об’єктах в Ірані.

— Державні ЗМІ Ірану намагаються представити ситуацію спокійною після того, як вночі в країні було здійснено кілька нападів на оборонну промисловість та інші важливі об’єкти. У повідомленні йдеться про те, що повітряний рух в країні працює в нормальному режимі, — йдеться у публікації у Twitter аналітика з досліджень ситуації на Близькому Сході Джо Трузмана.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt