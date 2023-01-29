Вибухи в Ірані: що відомо про пожежі на оборонних підприємства та заводах

Вибухи в Ірані в ніч проти 29 січня сколихнули світ. Ранок багатьох людей почався з пошуку новин про ситуацію в країні. Вибухи на оборонному підприємстві та інших об’єктах, розповіді очевидців про повітряні об’єкти над Іраном та численні пожежі. Ми розповімо, що відбувається в Ірані сьогодні.

Вибухи в Ірані 29 січня

У різних районах Ірану вночі 29 січня сталося щонайменше п’ять пожеж на великих підприємствах. Мережею шириться інформація, що причинами подій могли стати удари американських чи ізраїльських безпілотників. Влада країни це не підтверджує. Поки що жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані.

У Міноборони Ірану підтвердили, що на один із об’єктів країни був скоєний напад із використанням безпілотників. Повідомляють, що атака була невдалою — один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули.

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— Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу, — зазначили в міністерстві.

Пожежі в Ірані: які об’єкти постраждали

За даними OSINTdefender, вибухи підтвердилися на чотирьох об’єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

У соцмережах люди розповідали, що у деяких районах столиці Ірану було чути стрілянину, а в небі було видно військову авіацію. Також повідомляють, що влада країни ввела заборону на використання інтернету.

Вибухи в Ірані: думки експертів

Старший лейтенант сухопутних військ армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі теж коментував події в Ірані 29 січня.

За його словами, іранська опозиція повідомила про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції — елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією — ред.).

Також опозиція Ірану закликала громадян країни скасувати всі свої рейси на літаках. Вони вважають, що є ймовірність, що КВІР може збивати літаки, щоб помститися за удари по військових об’єктах в Ірані.

— Державні ЗМІ Ірану намагаються представити ситуацію спокійною після того, як вночі в країні було здійснено кілька нападів на оборонну промисловість та інші важливі об’єкти. У повідомленні йдеться про те, що повітряний рух в країні працює в нормальному режимі, — йдеться у публікації у Twitter аналітика з досліджень ситуації на Близькому Сході Джо Трузмана.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023

Вибухи в Ірані: що це значить для України

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував вибухи в Ірані. Він сказав, що це можна назвати наслідками їхньої політики.

— Можливо, вони інакше спрямовуватимуть свою підтримку та не допомагатимуть Росії скоювати злочини, — говорить він. Ігнат додає, що Росія хоче отримати в Ірану те озброєння, яке у неї в дефіциті: балістичні ракети, ударні безпілотники тощо.

Сподіватимемося, що ця країна змінить свій вектор на більш цивілізований, — сказав Юрій Ігнат.

Експерт-міжнародник Євген Добряк каже, що Корпус вартових Ісламської Революції звинувачує в атаці Ірану опозиційну організацію Моджахедін-е Халк. Інші посадові особи країни — США та Ізраїль.

Я вважаю, що це попередження Ірану або початок закритої спеціальної воєнної операції проти Ірану.

На його думку, вибухи в Ірані могли спровокувати кілька речей:

терористичні атаки в Єрусалимі;

терористичний акт в Тегерані проти посольства Азербайджану.

— Удари по військово-промислових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, ядерним, КСІРу та військово-повітряних сил буде сигналом і РФ. Може означати, що постачання (зброї – ред.) для них більше не буде. Це достатньо позитивно вплине на ситуацію в Україні, може зменшити постачання зброї і техніки, яку надавав Іран, — вважає експерт.

Минулого року в Ірані понад місяць тривали протести. Раніше ми розповідали про протести в Ірані та смерть Махси Аміні.

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