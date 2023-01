Взрывы в Иране: что известно о пожарах на оборонных предприятиях и заводах

Взрывы в Иране в ночь на 29 января потрясли мир. Утро многих людей началось с поиска новостей о ситуации в стране. Взрывы на оборонном предприятии и других объектах, рассказы очевидцев о воздушных объектах над Ираном и много пожаров. Мы расскажем, что происходит в Иране сегодня.

В разных районах Ирана ночью 29 января произошло по меньшей мере пять пожаров на крупных предприятиях. По сети распространяется информация, что причинами событий могли стать удары американских или израильских беспилотников. Власти страны это не подтверждают. Пока ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы в Иране.

В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из объектов страны было совершено нападение с использованием беспилотников. Сообщается, что атака была неудачной — один БПЛА сбила система противовоздушной обороны, два других попали в оборонные ловушки и взорвались.

— Жертв в результате неудачной атаки нет, кровля цеха имеет незначительные повреждения, что не привело к перебоям в работе оборудования и выполнению задач комплекса, — отметили в министерстве.

По данным OSINTdefender, взрывы подтвердились на четырех объектах:

В соцсетях люди рассказывали, что в некоторых районах столицы Ирана была слышна стрельба, а в небе была видна военная авиация. Также сообщают, что власти страны ввели запрет на использование интернета.

Старший лейтенант сухопутных войск армии обороны Израиля и военный эксперт Игаль Левин в своем Telegram-канале тоже комментировал события в Иране 29 января.

По его словам, иранская оппозиция сообщила об уничтоженном подземном тоннеле с ракетами КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование, которое власти США, Израиля, Саудовской Аварии и Бахрейн признали террористической организацией — ред.).

Также оппозиция Ирана призвала граждан страны отменить все свои рейсы на самолетах. Они считают, что есть вероятность, что КСИР может сбивать самолеты, чтобы отомстить за удары по военным объектам в Иране.

— Государственные СМИ Ирана пытаются представить ситуацию спокойной после того, как ночью в стране были совершены несколько нападений на оборонную промышленность и другие важные объекты. В сообщении говорится, что воздушное движение в стране работает в нормальном режиме, — говорится в публикации в Twitter аналитика по исследованиям ситуации на Ближнем Востоке Джо Трузмана.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt