Мир должен вовремя остановить Иран: как ЕС и США могут предотвратить поставки оружия в РФ

США и Европа изучают, как Иран поставляет дроны и может впоследствии поставлять ракеты России. В ответ обещают санкции, потому что действия Тегерана — это нарушение резолюции ООН.

Хотят обеспечить Украине средства противовоздушной обороны, но пока все на стадии обсуждения и планирования. Между тем иранские дроны в руках россиян продолжают убивать украинцев и уничтожать нашу инфраструктуру.

Союз России и Ирана — серьезная угроза миру, на которую нужно обратить пристальное внимание, — заявил представитель Госдепартамента США Ведант Пател.

Он напомнил: продавая Кремлю дроны, Тегеран нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. В ней в обмен на отказ от обогащения урана сняли часть санкций, однако к октябрю следующего года оставили ограничения на экспорт и импорт передовых военных систем, таких как беспилотники и ракеты.

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Пател отметил, что Вашингтон поддерживает тесную связь с партнерами, чтобы решить проблему опасного распространения оружия по Ирану, и в частности передачу его России. А глава Госдепартамента Энтони Блинкен отмечает необходимость дальнейшей поддержки Украины, потому что если не противостоять России, это может привести к новым конфликтам на планете.

Если мы не будем противостоять, агрессоры не только в Европе, не только в России решат, что могут действовать безнаказанно. Это приведет к разгару конфликтов во многих частях света.

В Белом доме считают ложными заявления Ирана, что он якобы не передавал России дроны-камикадзе. Американцы говорят, что имеют убедительные доказательства, что против украинских военных и гражданских объектов используют именно их.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что о передаче Тегераном оружия Москве разведки предупреждали еще летом. А сейчас появились сообщения, что Иран планирует продажу России еще более разрушительного оружия для вторжения.

Говорили об иранских дронах на вооружении России и во время заседания совета министров иностранных дел ЕС. К участникам по видеосвязи обратился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он в это время находился в бомбоубежище — из-за российских обстрелов. Попросил о дополнительной противовоздушной обороне и поставках боеприпасов, а также призвал ввести санкции против Ирана.

Глава французского МИД Катрин Колонна сообщила, что ЕС уже предупредил Тегеран о такой возможности. Впрочем, конкретики в Европе пока не сообщают.

Для многих и свидетельства искать не нужно, поскольку главное доказательство использования иранских беспилотников — это массированные обстрелы, которые производят россияне, и взрывы в Киеве, Житомире, Харькове и Запорожье.