Світ має вчасно зупинити Іран: як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї до РФ

США та Європа вивчають, як Іран постачає дрони та може згодом постачати ракети Росії. У відповідь обіцяють санкції, бо дії Тегерана — це порушення резолюції ООН.

Хочуть забезпечити Україні засоби протиповітряної оборони, але поки все на стадії обговорення і планування. Тим часом іранські дрони в руках росіян продовжують вбивати українців та нищити нашу інфраструктуру.

Союз Росії та Ірану — серйозна загроза світу, на яку потрібно звернути пильну увагу, — заявив представник Держдепартаменту США Ведант Пател.

Він нагадав: продаючи Кремлю дрони, Тегеран порушує резолюцію Ради Безпеки ООН. У ній в обмін на відмову від збагачення урану зняли частину санкцій, однак до жовтня наступного року залишили обмеження на експорт та імпорт передових військових систем, таких як безпілотники і ракети.

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Пател зазначив, що Вашингтон підтримує тісний зв’язок із партнерами, щоб розв’язати проблему небезпечного розповсюдження зброї Іраном, і зокрема передачу її Росії. А очільник Держдепартаменту Ентоні Блінкен наголошує на необхідності подальшої підтримки України, бо якщо не протистояти Росії, це може призвести до нових конфліктів на планеті.

Якщо ми не будемо протистояти, агресори не лише в Європі, не лише в Росії вирішать, що можуть діяти безкарно. Це призведе до розпалу конфліктів у багатьох частинах світу.

У Білому домі вважають неправдивими заяви Ірану, що він начебто не передавав Росії дрони-камікадзе. Американці кажуть: мають переконливі докази, що проти українських військових і цивільних об’єктів використовують саме їх.

Прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр нагадала, що про передачу Тегераном зброї Москві розвідки попереджали ще влітку. А зараз з’явилися повідомлення, що Іран планує продаж Росії ще більш руйнівної зброї для вторгнення.

Говорили про іранські дрони на озброєнні Росії й під час засідання ради міністрів закордонних справ ЄС. До учасників через відеозв’язок звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він у цей час перебував у бомбосховищі — через російські обстріли. Попросив про додаткову протиповітряну оборону та постачання боєприпасів, а також закликав запровадити санкції проти Ірану.

Очільниця французького МЗС Катрін Колонна повідомила, що ЄС уже попередив Тегеран про таку можливість. Втім, конкретики в Європі поки не повідомляють.

Для багатьох і свідчення шукати не потрібно, оскільки головний доказ використання іранських безпілотників — це масовані обстріли, що здійснюють росіяни, та вибухи у Києві, Житомирі, Харкові й Запоріжжі.

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