Світ

Світ має вчасно зупинити Іран: як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї до РФ

Оксана Лотоцька, Журналістка програми Факти ICTV 18 Жовтня 2022, 18:30

Більше відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:02:37
Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську: що відомо
Карма наздоганяє всіх! Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську на житловий будинок
0:04:16
Іран
Протести в Ірані тривають місяць! Незламність українців надихає іранців на боротьбу
Новий пакет допомоги від США на $725 млн - що туди входить
Боєприпаси для HIMARS і ще трохи зброї на $725 млн — що входить у новий пакет допомоги Україні від США
Дивитись більше

Останні відео
0:02:43
як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї з Ірану до РФ

Світ має вчасно зупинити Іран: як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї до РФ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:02:37
Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську: що відомо
Карма наздоганяє всіх! Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську на житловий будинок
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
0:06:56
Юрій Ігнат про Shahed
Чому Росія найбільше б’є щопонеділка та скільки тепер часу в нас є, щоб відреагувати на небезпеку
0:02:28
Миколаїв
Зрозуміли, що захопити не вдасться, і змінили тактику: російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв
0:06:39
Українців попередили про віялові відключення: що це таке та з чим пов'язане
30% електростанцій зруйновано! Українців попередили про віялові відключення електрики
0:06:31
світло
Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки
Бавовна у Москві
Ворог буде покараний: Повернись живим спільно з ГУР готують проект Бавовна у Москві
0:03:45
Підприємець з Краматорська
Бізнесмен із Краматорська вражає майстерністю — кує міцні паркани за власною технологією
Більше відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Читати далі
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь