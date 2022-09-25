“Неправильно носила хиджаб”. Трагичное убийство в Иране, которое привело к массовым протестам в стране

Около недели в Иране продолжаются массовые протесты. Тысячи людей выходят на улицы в разных городах страны. Женщины массово сжигают свои хиджабы и обрезают волосы. Мы расскажем о причине протестов и том, что происходит в Иране сегодня.

Смерть Махсы Амини

Массовые протесты в Иране начались после смерти 22-летней студентки Махсы Амини. Девушка из провинции Курдистан приехала с семьей в Тегеран 13 сентября. Около метро ее задержала полиция морали за неправильное ношение хиджаба — он не полностью прикрывал ее волосы.

Полицейские отвели ее в “центр перевоспитания женщин”, где она потеряла сознание. На камерах видеонаблюдения видно, что девушка выходит якобы здоровой и с правильно завязанным платком. Однако родители требуют предоставить полные записи видеонаблюдения, ведь те, что продемонстрировали им, отредактированы.

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Полиция морали — формирование, которое патрулирует улицы и следит за соблюдением строгих религиозных правил в одежде и общественном порядке.

Из “центра” девушку забрала скорая, она все время находилась в коме до самой смерти. Умерла Махса в больнице 16 сентября. Согласно официальным заявлениям, у нее якобы случился сердечный приступ. Однако семья отрицает, что у девушки были проблемы с сердцем.

In Iran this woman is in a coma because morality police savagely arrest her in order to force her to follow sharia law & wear hijab. It is a shame that in 21st century we the women of Iran and Afghanistan are still alone in our fight against Islamic regimes. #MahsaAmini https://t.co/LV3oVF2tuc pic.twitter.com/s0tWGpO5MJ — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 15, 2022

Начало протестов в Иране

Протесты в Иране начались в день похорон Махсы Амини. Они быстро распространились от Тегерана по всей стране и докотились до родного города девушки. Протестующие требуют отменить обязательное ношение хиджаба. Женщины и девушки в знак солидарности и поддержки Махсы жгут свои платки и стригут волосы.

Некоторые девушки распространяют видео в социальных сетях с призывом “прекратить убивать женщин”, на которых обрезают волосы, чтобы привлечь внимание мира к проблеме.

Кроме того, смерть Махсы стала символом политического и экономического разочарования. Недовольные иранцы критикуют жестокость силовиков, безнаказанность власти и сильный религиозный контроль.

Население страны страдает от высокой безработицы и инфляции, одной из причин которой стали западные санкции.

Есть ли жертвы протестов в Иране

Протесты в Иране проходят неспокойно. Силовики подавляют протестующих. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, по состоянию на 22 сентября во время протестов погиб не менее 31 человек.

Сообщают о наибольшем количестве погибших в городе Амол и Бабол — 11 и шесть соответственно.

Также в организации сообщают, что в Амоле, согласно их источникам, около 60 мужчин и шести женщин арестованы и доставлены в местную тюрьму.

Власти Ирана также ограничили доступ к интернету, мессенджерам, социальным сетям. Также стала очень слабой мобильная связь.

Соединенные Штаты, Европейский союз и ООН осудили насилие в Иране. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал иранское правительство не преследовать женщин и разрешить проводить мирные протесты.

В этом году мир потрясли протесты женщин против запрета абортов. Они самостоятельно должны решать, что делать со своим телом. Ранее мы публиковали подборку фильмы о важности права на аборт.

Фото: Getty images

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