“Неправильно носила хиджаб”. Трагичное убийство в Иране, которое привело к массовым протестам в стране

Около недели в Иране продолжаются массовые протесты. Тысячи людей выходят на улицы в разных городах страны. Женщины массово сжигают свои хиджабы и обрезают волосы. Мы расскажем о причине протестов и том, что происходит в Иране сегодня.

Массовые протесты в Иране начались после смерти 22-летней студентки Махсы Амини. Девушка из провинции Курдистан приехала с семьей в Тегеран 13 сентября. Около метро ее задержала полиция морали за неправильное ношение хиджаба — он не полностью прикрывал ее волосы.

Полицейские отвели ее в “центр перевоспитания женщин”, где она потеряла сознание. На камерах видеонаблюдения видно, что девушка выходит якобы здоровой и с правильно завязанным платком. Однако родители требуют предоставить полные записи видеонаблюдения, ведь те, что продемонстрировали им, отредактированы.

Из “центра” девушку забрала скорая, она все время находилась в коме до самой смерти. Умерла Махса в больнице 16 сентября. Согласно официальным заявлениям, у нее якобы случился сердечный приступ. Однако семья отрицает, что у девушки были проблемы с сердцем.

In Iran this woman is in a coma because morality police savagely arrest her in order to force her to follow sharia law & wear hijab. It is a shame that in 21st century we the women of Iran and Afghanistan are still alone in our fight against Islamic regimes. #MahsaAmini https://t.co/LV3oVF2tuc pic.twitter.com/s0tWGpO5MJ