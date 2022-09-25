Світ

“Неправильно носила хіджаб”. Трагічне вбивство в Ірані та масові протести, які сколихнули країну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Вересня 2022, 13:00
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