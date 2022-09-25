“Неправильно носила хіджаб”. Трагічне вбивство в Ірані та масові протести, які сколихнули країну

Близько тижня в Ірані тривають масові протести. Тисячі людей виходять на вулиці у різних містах країни. Жінки масово спалюють свої хіджаби та обрізають волосся. Ми розповімо про причину протестів і про те, що відбувається у країні нині.

Смерть Махси Аміні

Масові протести в Ірані розпочалися через смерть 22-річної студентки Махси Аміні. Дівчина з провінції Курдистан приїхала з родиною до Тегерану 13 вересня. Біля метро її затримала поліції моралі за неправильне носіння хіджабу — він не повністю прикривав волосся дівчини.

Поліцейські відвели її до “центру перевиховання жінок”, де вона втратила свідомість. На камерах відеоспостереження видно, що дівчина виходить ніби здоровою та з правильно зав’язаною хусткою. Проте батьки вимагають надати повні записи відеоспостереження, адже ті, що їм продемонстрували, відредаговані.

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Поліція моралі — формування, що патрулює вулиці та стежить за дотриманням суворих релігійних правил в одязі та громадського порядку.

З “центру” дівчину забрала швидка, вона весь час перебувала в комі до самої смерті. Померла Махса у лікарні 16 вересня. Згідно з офіційними заявами, у неї нібито стався серцевий напад. Проте родина заперечує те, що у дівчини були проблеми з серцем.

In Iran this woman is in a coma because morality police savagely arrest her in order to force her to follow sharia law & wear hijab. It is a shame that in 21st century we the women of Iran and Afghanistan are still alone in our fight against Islamic regimes. #MahsaAmini https://t.co/LV3oVF2tuc pic.twitter.com/s0tWGpO5MJ — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 15, 2022

Початок протестів в Ірані

Протести в Ірані почалися у день похорону Махси Аміні. Вони швидко поширилися від Тегерану по всій країні й докотилися до рідного міста дівчини. Протестувальники вимагають скасувати обов’язкове носіння хіджабу. Жінки та дівчата на знак солідарності та підтримку Махси палять свої хустки та стрижуть волосся.

Деякі дівчата поширюють відео у соціальних мережах із закликом “припиніть вбивати жінок”, на яких обрізають коси, щоб привернути увагу світу до проблеми.

Крім цього, смерть Махси стала символом політичного та економічного розчарування. Невдоволені іранці критикують жорстокість силовиків, безкарність влади та сильний релігійний контроль.

Населення країни страждає через високе безробіття та інфляцію, однією з причин яких стали західні санкції.

Чи є жертви протестів в Ірані

Протести в Ірані проходять неспокійно. Силовики придушують протестувальників. За даними правозахисної організації Iran Human Rights, станом на 22 вересня під час протестів загинула щонайменше 31 особа.

Повідомляють про найбільшу кількість загиблих у місті Амол та Бабол — 11 та шість відповідно.

Також в організації повідомляють, що в Амолі, згідно з їхніми джерелами, близько 60 чоловіків і шести жінок заарештовані та доставлені до місцевої в’язниці.

Влада Ірану також обмежила доступ до інтернету, месенджерів, соціальних мереж. Також став дуже слабким мобільний зв’язок.

Сполучені Штати, Європейський союз та ООН засудили насильство в Ірані. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав іранський уряд не переслідувати жінок та дозволити проводити мирні протести.

Цього року світ сколихнули протести жінок проти заборони абортів. Вони самостійно мають вирішувати, що робити зі своїм тілом. Раніше ми публікували добірку фільмів про важливість права на аборт.

Фото: Getty images

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