“Неправильно носила хіджаб”. Трагічне вбивство в Ірані та масові протести, які сколихнули країну

Близько тижня в Ірані тривають масові протести. Тисячі людей виходять на вулиці у різних містах країни. Жінки масово спалюють свої хіджаби та обрізають волосся. Ми розповімо про причину протестів і про те, що відбувається у країні нині.

Масові протести в Ірані розпочалися через смерть 22-річної студентки Махси Аміні. Дівчина з провінції Курдистан приїхала з родиною до Тегерану 13 вересня. Біля метро її затримала поліції моралі за неправильне носіння хіджабу — він не повністю прикривав волосся дівчини.

Поліцейські відвели її до “центру перевиховання жінок”, де вона втратила свідомість. На камерах відеоспостереження видно, що дівчина виходить ніби здоровою та з правильно зав’язаною хусткою. Проте батьки вимагають надати повні записи відеоспостереження, адже ті, що їм продемонстрували, відредаговані.

З “центру” дівчину забрала швидка, вона весь час перебувала в комі до самої смерті. Померла Махса у лікарні 16 вересня. Згідно з офіційними заявами, у неї нібито стався серцевий напад. Проте родина заперечує те, що у дівчини були проблеми з серцем.

In Iran this woman is in a coma because morality police savagely arrest her in order to force her to follow sharia law & wear hijab. It is a shame that in 21st century we the women of Iran and Afghanistan are still alone in our fight against Islamic regimes. #MahsaAmini https://t.co/LV3oVF2tuc pic.twitter.com/s0tWGpO5MJ