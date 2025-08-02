Для тебя Новости

Роды под дронами: в Киеве провели экстренный кесарево во время атаки

Мария Дзюба, редактор сайта 02 августа 2025, 11:30
Роды под дронами: в Киеве провели экстренный кесарево во время атаки
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь