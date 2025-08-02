Роды под дронами: в Киеве провели экстренный кесарево во время атаки

В разгар российской атаки Шахедов на столицу киевские медики совершили настоящий подвиг, совершив экстренное кесарево сечение беременной женщине и сохранив жизнь ей и новорожденному ребенку.

Несмотря на воздушную тревогу и опасность, команда врачей Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Центра материнства и детства не спустилась в укрытие, чтобы завершить операцию.

Как сообщает Институт Амосова, пациентка Алина с 25-й недели беременности страдала от осложнений тромбоза вен ног, перешедшего на легкие и сердце.

Ее состояние требовало особого надзора и координации усилий двух медицинских учреждений.

Кесарево сечение было проведено экстренно, на 39-й неделе беременности. Символично, что эта спасительная операция прошла в День медика, когда Киев находился под вражеским обстрелом.

Несмотря на все затруднения, на свет появилась здоровая девочка весом 2 килограмма 800 граммов.

Это наша победа. Это новая жизнь. Рожденное вопреки всему, так прокомментировали это событие в Институте Амосова, подчеркивая героизм и преданность медиков.

Этот случай еще раз демонстрирует несокрушимость украинских врачей и их готовность работать в сверхсложных условиях, спасая жизнь.

Раньше мы рассказывали, как рождаются новые жизни в нескольких километрах от фронта — репортаж с запорожского роддома, где даже взрывы не останавливают материнства.

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