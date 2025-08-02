Пологи під дронами: у Києві провели екстрений кесарів під час атаки

У розпал російської атаки Шахедів на столицю київські медики здійснили справжній подвиг, провівши екстрений кесарів розтин вагітній жінці та зберігши життя їй та новонародженій дитині.

Попри повітряну тривогу та небезпеку, команда лікарів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Центру материнства та дитинства не спустилася в укриття, щоб завершити операцію.

Як повідомляє Інститут Амосова, пацієнтка Аліна з 25-го тижня вагітності страждала від ускладнень тромбозу вен ніг, що перейшов на легені та серце.

Її стан вимагав особливого нагляду та координації зусиль двох медичних установ.

Кесарів розтин був проведений екстрено, на 39-му тижні вагітності. Символічно, що ця рятівна операція відбулася в День медика, коли Київ перебував під ворожим обстрілом.

Попри всі труднощі, на світ з’явилася здорова дівчинка вагою 2 кілограми 800 грамів.

Це — наша перемога. Це — нове життя. Народжене всупереч усьому, — так прокоментували цю подію в Інституті Амосова, підкреслюючи героїзм та відданість медиків.

Цей випадок вкотре демонструє незламність українських лікарів та їхню готовність працювати в надскладних умовах, рятуючи життя.

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