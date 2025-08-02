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Пологи під дронами: у Києві провели екстрений кесарів під час атаки

Марія Дзюба, редакторка сайту 02 Серпня 2025, 11:30
Пологи під дронами: у Києві провели екстрений кесарів під час атаки
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