Опухоль поразила почти весь орган — как во Львове спасали 10-месячного Демьянчика

Невероятная новость из Львова — врачи Детской Больницы Святого Николая совершили настоящее чудо, проведя уникальную операцию и вырастив часть печени прямо внутри 10-месячного Демьянчика из Буковины.

Такие случаи в мировой медицине единицы!

Борьба за жизнь: когда надежды почти не было

В 4 месяца у Демьянчика обнаружили огромную злокачественную опухоль, поразившую почти всю печень — лишь 15% органа оставались здоровыми.

Местные врачи направили семью во Львовскую больницу Святого Николая, где находится единственный на западе Украины Центр холестатических заболеваний у детей.

Биопсия подтвердила самые плохие опасения: опухоль занимала 8 из 12 сантиметров органа и распространилась на все его сектора, задев главные сосуды.

Жизнь малыша висела на волоске.

Врачи сразу начали химиотерапию, и за четыре месяца им удалось уменьшить опухоль вдвое. Но этого было мало.

Пересадка печени отпадала: Демьянчик весил всего 8 кг, а с таким весом шансы на выживание после трансплантации критически низкие.

Революционная операция ALPPS: единственный шанс

Единственным спасением для Демьянчика оказалась сверхсложная операция ALPPS (Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy) — редко выполняемая процедура даже в мире (несколько раз в год у детей) и никогда до этого не делалась во Львове.

Этот метод предполагает почти полное удаление печени.

После консультаций с польскими коллегами львовские детские хирурги решили рискнуть. Они готовились к операции около месяца.

На первом этапе хирурги разделили печень на здоровую и пораженную части. Сосуды, питавшие больной участок, пережали так, чтобы опухоль перестала расти, но орган продолжал функционировать.

И произошло невероятное: всего за неделю 15% здоровых тканей печени выросли в четыре раза! Это дало медикам достаточный объем следующего этапа. Даже в мире такие случаи единичны!

Ювелирная работа команды профессионалов

Для второго этапа детские хирурги Александр Калинчук, Андрей Дворакевич и Денис Коноплицкий пригласили руководителя Центра кардиохирургии Больницы Святого Пантелеймона Романа Домашича.

Опухоль частично задела нижнюю полую вену. Чтобы не останавливать кровообращение ребенка, сосуд нужно было заменить чрезвычайно быстро — менее чем за полчаса.

Опытный кардиохирург справился с этой задачей за 14 минут! Благодаря слаженной работе команды больная часть печени была полностью удалена.

Сейчас Демьянчик проходит химиотерапию. Регулярные обследования дают надежду: печень полностью восстановилась и работает без сбоев.

К малышу вернулся аппетит, и он наконец-то начал набирать вес. В июле Демьянчик будет праздновать свой первый День рождения. Пожелаем ему крепкого здоровья и счастливого детства!

Львовские медики планируют сделать такие вмешательства регулярной практикой для сложных нейрохирургических случаев.

