Когда подавать документы в университет 2023: даты и нововведения

В этом году кампания для поступающих начинается с 1 июля. В это время выпускники школ смогут подавать документы на бакалавриат.

Для этого абитуриенты должны будут зарегистрировать электронные кабинеты и подавать заявления в вузы. Когда подавать документы в университет 2023 и что известно о вступительной кампании — читай в материале.

Когда подавать документы в университет: этапы поступления

В 2023 году вступительная кампания будет состоять из нескольких этапов. У каждого из них уже есть определенные сроки. К примеру, сроки формирования рейтинговых списков, прием документов, проведение конкурсов и вступительных экзаменов. После этого — конкурсный отбор и зачисление.

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Существует несколько сроков подачи заявлений в университеты. Это:

Регистрация электронных кабинетов и загрузка документов (с 1 июля 2023 года). Прием заявлений и документов (с 19 июля). Окончание регистрации заявлений (18:00 31 июля). До 30 июля проходят медосмотры и конкурсы.

Как подавать документы в университет и когда будут проводить творческие конкурсы

Некоторые абитуриенты, которые выбрали, например, творческие направления обучения, будут сдавать творческие конкурсы. Также для некоторых факультетов есть специальные индивидуальные устные собеседования. Зарегистрироваться на них нужно в следующие даты:

бюджет (с 3 июля по 18:00 10 июля);

контракт (с 3 июля по 18:00 25 июля).

Творческие конкурсы будут проводить в университетах в несколько потоков с 7 по 18 июля включительно (также даты зависят от университетов, поэтому необходимо внимательно следить за новостями на официальных сайтах вузов).

Когда будут обнародованы рейтинговые списки

Чтобы узнать, взяли ли тебя на бюджет (или контракт), нужно тоже следить за календарем:

Рейтинговые списки абитуриентов и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка абитуриентов на бюджет будет до 5 августа. Поступающие на бюджет должны подать оригиналы документов до 18:00 8 августа. Зачисление первокурсников для обучения на бюджетной основе будет до 10 августа. А вот зачисление абитуриентов на контракт — до 30 августа.

Когда подавать документы в университет 2023 на магистратуру

В этом году заявления для поступления в магистратуру будут подавать с 31 июля. Заканчивается регистрация в 18.00 21 августа.

Сейчас для выпускников это один из важнейших экзаменов, благодаря которому они могут поступать в ВУЗы. Но к нему нужно тщательно подготовиться. Ранее мы рассказывали, что нужно иметь с собой на НМТ-2023.

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