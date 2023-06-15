Когда подавать документы в университет 2023: даты и нововведения

В этом году кампания для поступающих начинается с 1 июля. В это время выпускники школ смогут подавать документы на бакалавриат.
Для этого абитуриенты должны будут зарегистрировать электронные кабинеты и подавать заявления в вузы. Когда подавать документы в университет 2023 и что известно о вступительной кампании — читай в материале.
В 2023 году вступительная кампания будет состоять из нескольких этапов. У каждого из них уже есть определенные сроки. К примеру, сроки формирования рейтинговых списков, прием документов, проведение конкурсов и вступительных экзаменов. После этого — конкурсный отбор и зачисление.
Существует несколько сроков подачи заявлений в университеты. Это:
Некоторые абитуриенты, которые выбрали, например, творческие направления обучения, будут сдавать творческие конкурсы. Также для некоторых факультетов есть специальные индивидуальные устные собеседования. Зарегистрироваться на них нужно в следующие даты:
Творческие конкурсы будут проводить в университетах в несколько потоков с 7 по 18 июля включительно (также даты зависят от университетов, поэтому необходимо внимательно следить за новостями на официальных сайтах вузов).
Чтобы узнать, взяли ли тебя на бюджет (или контракт), нужно тоже следить за календарем:
В этом году заявления для поступления в магистратуру будут подавать с 31 июля. Заканчивается регистрация в 18.00 21 августа.
Сейчас для выпускников это один из важнейших экзаменов, благодаря которому они могут поступать в ВУЗы. Но к нему нужно тщательно подготовиться. Ранее мы рассказывали, что нужно иметь с собой на НМТ-2023.
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