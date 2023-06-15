Коли подавати документи в університет 2023: дати та нововведення

У цьому році кампанія для вступників починається з 1 липня. Саме тоді випускники шкіл зможуть подавати документи на бакалаврат.
Для цього абітурієнти повинні зареєструвати електронні кабінети й подавати заяви до вишів. Коли подавати документи в університет 2023 і що відомо про вступну кампанію — читай в матеріалі.
У 2023 році вступна кампанія буде складатися з декількох етапів. Кожен з них вже має визначені строки. Наприклад, терміни формування рейтингових списків, прийняття документів, проведення конкурсів та вступних іспитів. Після цього — конкурсний відбір та зарахування.
Існує кілька термінів подач заяв в університети. Це:
Деякі вступники, які обирають, наприклад, творчі напрями навчання, складатимуть творчі конкурси. Також для деяких факультетів є спеціальні індивідуальні усні співбесіди. Зареєструватися на них потрібно в такі дати:
Творчі конкурси будуть проводити в університетах у кілька потоків з 7 по 18 липня включно (також дати залежать від університетів, тому необхідно уважно слідкувати за новинами на офіційних сайтах вишів).
Аби дізнатися, чи взяли тебе на бюджет (або контракт), потрібно теж слідкувати за календарем:
Цього року заяви для вступу в магістратуру подаватимуть з 31 липня. Закінчується реєстрація о 18:00 21 серпня.
Нині для випускників це один із найважливіших іспитів, завдяки якому вони можуть вступати до ВНЗ. Та до нього потрібно ретельно підготуватися. Раніше ми розповідали, що треба мати із собою на НМТ-2023.
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