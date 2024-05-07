В шаге от будущего: когда можно зарегистрироваться на вступительные экзамены в магистратуру

Украинские защитники и защитницы ежедневно дарят нам новую возможность сделать свой шаг в будущее, который, возможно, даст новый толчок развитию всей страны. В частности, будет прокладывать путь в будущее и украинское студенчество. А чтобы сделать свой научный прорыв, или иметь возможность обучать следующие поколения, необходимо сдать вступительные экзамены в магистратуру — ЕВИ и ЕПВИ.
Чтобы принять участие в едином вступительном экзамене или едином профессиональном вступительном испытании, необходимо сначала пройти регистрацию. Это можно будет сделать уже с 7 мая.
По данным Украинского центра оценки качества образования, зарегистрироваться на вступительные экзамены на магистратуру можно с 7 по 29 мая 2024. Дополнительный период регистрации продлится с 17 по 21 июня.
Для того чтобы зарегистрироваться на ЕВИ и ЕПВИ, нужно отправить ряд документов на официальный электронный адрес приемной комиссии или на другой канал связи, определяющий учебное заведение.
При заполнении заявления необходимо указать населенный пункт в Украине или за рубежом, где поступающий может пройти ЕВИ или ЕПВИ.
Однако важно помнить, что за границей каждый пункт, где будет проводиться тестирование, имеет ограниченное количество мест, а сдать экзамен можно только во время основной сессии.
Но следить поступающим следует и за изменениями в системе образования. Читай, какие образовательные реформы ждут вузы.
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