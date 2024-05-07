В шаге от будущего: когда можно зарегистрироваться на вступительные экзамены в магистратуру

Украинские защитники и защитницы ежедневно дарят нам новую возможность сделать свой шаг в будущее, который, возможно, даст новый толчок развитию всей страны. В частности, будет прокладывать путь в будущее и украинское студенчество. А чтобы сделать свой научный прорыв, или иметь возможность обучать следующие поколения, необходимо сдать вступительные экзамены в магистратуру — ЕВИ и ЕПВИ.

Чтобы принять участие в едином вступительном экзамене или едином профессиональном вступительном испытании, необходимо сначала пройти регистрацию. Это можно будет сделать уже с 7 мая.

Сколько продлится регистрация на ЕВИ и ЕПВИ

По данным Украинского центра оценки качества образования, зарегистрироваться на вступительные экзамены на магистратуру можно с 7 по 29 мая 2024. Дополнительный период регистрации продлится с 17 по 21 июня.

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Для того чтобы зарегистрироваться на ЕВИ и ЕПВИ, нужно отправить ряд документов на официальный электронный адрес приемной комиссии или на другой канал связи, определяющий учебное заведение.

Какие документы необходимо отправить для регистрации:

заполненное заявление для оформления экзаменационного листка с наложенной электронной подписью;

скан документа, удостоверяющего личность;

скан карты налогоплательщика (РНОКПП), или документ, подтверждающий причину ее отсутствия;

скан документа о полученной степени высшего образования или справка о плановом сроке завершения обучения и получения диплома;

фотографии с изображением, соответствующим достигнутому возрасту поступающего;

медицинское заключение по форме 086-3/о.

При заполнении заявления необходимо указать населенный пункт в Украине или за рубежом, где поступающий может пройти ЕВИ или ЕПВИ.

Однако важно помнить, что за границей каждый пункт, где будет проводиться тестирование, имеет ограниченное количество мест, а сдать экзамен можно только во время основной сессии.

Где можно пройти ЕВИ за границей

Болгария. Великобритания. Литва. Германия. Польша. Португалия. Словакия. Франция. Чехия.

Где можно пройти ЕПВИ за границей

Болгария. Великобритания. Германия. Польша. Португалия. Словакия. Чехия.

Но следить поступающим следует и за изменениями в системе образования. Читай, какие образовательные реформы ждут вузы.

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