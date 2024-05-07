За крок до майбутнього: коли можна зареєструватись на вступні екзамени до магістратури

Українські захисники та захисниці щоденно дарують не лише нам нову можливість зробити свій крок у майбутнє, який, можливо, дасть новий поштовх для розвитку всієї країни. Зокрема, торуватиме шлях у майбутнє й українське студентство. А щоб зробити свій науковий прорив, або ж мати можливість навчати наступні покоління, необхідно скласти вступні іспити до магістратури — ЄВІ та ЄФВВ.
Щоб взяти участь в єдиному вступному іспиті чи єдиному фаховому вступному випробуванні, необхідно спершу пройти реєстрацію. Це можна буде зробити вже з 7 травня.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, зареєструватись на вступні іспити на магістратуру можна з 7 травня до 29 травня 2024 року. Додатковий період реєстрації триватиме з 17 по 21 червня.
Для того, щоб зареєструватись на ЄВІ та ЄФВВ, потрібно надіслати низку документів на офіційну електронну адресу приймальної комісії або на інший канал зв’язку, який визначає заклад освіти.
Під час заповнення заяви необхідно вказати населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник чи вступниця може пройти ЄВІ або ЄФВВ.
Проте важливо пам’ятати, що за кордоном кожен пункт, де буде проводитись тестування, має обмежену кількість місць, а скласти іспит можна лише під час основної сесії.
Та слідкувати вступникам варто й за змінами в системі освіти. Читай, які освітні реформи чекають на ВНЗ.
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