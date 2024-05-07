За крок до майбутнього: коли можна зареєструватись на вступні екзамени до магістратури

Українські захисники та захисниці щоденно дарують не лише нам нову можливість зробити свій крок у майбутнє, який, можливо, дасть новий поштовх для розвитку всієї країни. Зокрема, торуватиме шлях у майбутнє й українське студентство. А щоб зробити свій науковий прорив, або ж мати можливість навчати наступні покоління, необхідно скласти вступні іспити до магістратури — ЄВІ та ЄФВВ.

Щоб взяти участь в єдиному вступному іспиті чи єдиному фаховому вступному випробуванні, необхідно спершу пройти реєстрацію. Це можна буде зробити вже з 7 травня.

Скільки триватиме реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, зареєструватись на вступні іспити на магістратуру можна з 7 травня до 29 травня 2024 року. Додатковий період реєстрації триватиме з 17 по 21 червня.

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Для того, щоб зареєструватись на ЄВІ та ЄФВВ, потрібно надіслати низку документів на офіційну електронну адресу приймальної комісії або на інший канал зв’язку, який визначає заклад освіти.

Які документи потрібно надіслати для реєстрації:

заповнена заява для оформлення екзаменаційного листка з накладеним електронним підписом;

скан документа, що посвідчує особу;

скан картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину її відсутності;

скан документа про здобутий ступінь вищої освіти або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома;

фотокартки із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

медичний висновок за формою 086-3/о.

Під час заповнення заяви необхідно вказати населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник чи вступниця може пройти ЄВІ або ЄФВВ.

Проте важливо пам’ятати, що за кордоном кожен пункт, де буде проводитись тестування, має обмежену кількість місць, а скласти іспит можна лише під час основної сесії.

Де можна пройти ЄВІ за кордоном

Болгарія. Велика Британія. Литва. Німеччина. Польща. Португалія. Словаччина. Франція. Чехія.

Де можна пройти ЄФВВ за кордоном

Болгарія. Велика Британія. Німеччина. Польща. Португалія. Словаччина. Чехія.

Та слідкувати вступникам варто й за змінами в системі освіти. Читай, які освітні реформи чекають на ВНЗ.

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