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Нужно уменьшать количество университетов? Какие образовательные реформы ждут ВУЗы

Виктория Мельник, журналист сайта 17 января 2024, 14:00
уменьшить количество университетов
Фото: Pexels

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