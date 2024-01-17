Нужно уменьшать количество университетов? Какие образовательные реформы ждут ВУЗы

Образование — это фундамент, возможность и инструмент для человека, отправляющегося во взрослую жизнь. От каждого человека, каждого гражданина и гражданки зависит качество жизни других — всеобщее развитие государства. В Украине образование сейчас переживает ряд реформ, которые опираются на европейский опыт и стремятся сделать получение образования более практичным.

Преподаватель десятков украинских университетов и Кембриджа, общественный деятель и заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий и сам — бывший студент. Он учился в Кембридже, потому что его семья была украинскими эмигрантами в Канаде. Во взрослом возрасте переехал в Украину, работал преподавателем.

В интервью изданию The Ukrainians Михаил Винницкий рассказал о реформах и законопроектах МОН, почему нам стоит уменьшить количество университетов и действительно ли уровень знаний студентов из ведущих мировых заведений высшего образования выше того, что имеют украинские студенты.

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Проблемы и вызовы перед украинским высшим образованием

По словам Михаила Винницкого, полномасштабное вторжение и алгоритмы действий, которые стали возможны во время него, подсветило проблему воспитания субъектности в украинских студентах.

А именно речь идет о воспитании в студентах осознания их роли в жизни университетов, страны в целом. Их способность принимать решения и быть ответственными за них. А для этого, по мнению заместителя министра образования и науки, университеты должны формировать ценности и сознание специалистов, которых они выпускают из своих учебных корпусов.

Поэтому возникает высокая потребность в автономии университетов, которая требует высокой субъективности всех участников учебного процесса: преподавателей, студентов, менеджмента университета. И речь идет прежде всего о разрушении высокой иерархичности.

Но с уверенностью могу сказать, что сегодня украинские университеты переосмысливают себя. С войной многие процессы проходят очень концентрированно, — говорит Винницкий.

Изменения относятся и к тем вещам в образовании, которые являются рудиментом Советского Союза. Об этом говорил сам Винницкий. Вместе с тем для него и очевидно то, что просто вычеркнуть многое, потому что оно родом из Союза, невозможно.

— Сначала мы действительно думали об отмене заочного образования, считая, что проще усовершенствовать дистанционную форму и ею заменить заочную. Но посовещались, получили определенный фидбек от многих ректоров, депутатов, общественности и пошли по другому пути: приняли решение не отменять, а совершенствовать заочное обучение. Сегодня эта форма очень популярна — есть 290 тыс. студентов на разных программах.

Вместе с тем следует также понимать, что заочная форма не отличается высоким качеством. Чаще всего, к сожалению, это о получении диплома, а не об получении компетентностей, знаний или умений, — заключает Михаил Винницкий.

Четыре года дистанционки: как страдает качество?

Кроме 20 месяцев дистанционного обучения из-за полномасштабного вторжения, украинские студенты потеряли еще 20 месяцев во время ковида.

Дистанционное образование сейчас сильно развивается, однако не всюду оно внедрялось и проводилось без потери качества: в основном его воспринимают как упрощенный режим обучения, а не как возможность варьировать синхронные занятия с асинхронными для гибкости и комфорта.

Михаил Винницкий объясняет, что сейчас пробелы, допущенные при введении дистанционного обучения, улучшают для реформирования заочной формы получения образования. Дистанционка стала повсеместной, а это значит, что она будет и дальше улучшаться.

Конкуренция всегда приводит к улучшению качества, — заключает замминистра.

Попытки МОН вывести как можно больше студентов на очное обучение вызваны тем, что в этом году будет первый выпуск студентов, которые не учились в аудиториях.

— В общем, очное обучение — это очень важная возможность чувствовать экосистему места и города, в котором работает университет, это о принадлежности к определенному сообществу. Определенным заменителем в наших условиях могут быть периоды мобильности, когда студенты могут поехать в какой-то западный университет на семестр.

Это хороший опыт, но надо понимать, что в таком случае мы не формируем украинские сообщества, а это очень важно, — говорит Винницкий.

Индивидуальные образовательные траектории

Также МОН работает над реализацией индивидуальных образовательных траекторий, когда студент сможет в своем темпе ускоренно или замедленно получать образовательные кредиты во время учебы.

Сейчас их количество составляет 60 кредитов в год, МОН же предлагает гибкий показатель в 30-80 кредитов в год для очной формы обучения. В законопроекте предусмотрен и выбор междисциплинарных программ: так студент через год сможет понять, что из предметов ему ближе по душе и выбрать именно его на следующий год.

Такая система также приведет к конкуренции между преподаваниями за студентов, что улучшит качество дисциплин.

Также говорится, что в университетах должно быть больше студентов, чтобы выбор дисциплины реально существовал, а не подбирался под группу из 15 студентов. Ведь создавать группу из меньшего количества людей университетам просто невыгодно, так что получается выбор без выбора.

Гарантировать большее количество студентов в университете можно путем уменьшения количества учреждений высшего образования.

— Мы стараемся делать это плавно, не создавая излишнего общественного напряжения. С каждым годом финансирование учреждений, не дотягивающих до определенных критериев, будет уменьшаться. Возрастать финансирование будет для тех, кто выполняет критерии, заложенные в формуле распределения средств между учреждениями высшего образования, то есть для тех, которые способны.

К таким объективным критериям относятся научные показатели, уровень трудоустройства выпускников, уровень интернационализации и многое другое.

Очевидно, что со временем более слабые заведения будут вынуждены присоединиться к более сильным.

Сегодня в Украине, кроме 100 частных учреждений высшего образования и 40 коммунальных, преимущественно довольно маленьких, действует еще примерно 170 государственных университетов, и это не считая филиалов. В результате реформы должно появиться примерно 100, — объясняет Винницкий.

Почему Украине не нужно так много соискателей высшего образования

— Нас часто критикуют за то, что в Украине слишком большая часть выпускников школ идут получать высшее образование. Последние 15-20 лет эта цифра никогда не была меньше 70%. Почти три четверти украинских выпускников школ поступают в университеты. В Европе средний показатель — примерно 45%. Великобритания, например, очень гордится тем, что у них 50%.

Очевидно, такой высокий спрос на высшее образование в Украине свидетельствует, что у нас нет достаточно качественной альтернативы высшему образованию в форме привлекательного профессионально-технического образования.

Заместитель министра образования и науки объясняет, что изменить эта ситуация сейчас в приоритете для МОН.

Вместе с тем он соглашается, что на самом деле уровень высшего образования в Украине не так плох, как о нем привыкли говорить. Особенно что касается бакалаврского уровня, хотя существенные проблемы действительно заметны на магистратуре и аспирантуре.

— Я много лет повторяю, что украинское высшее образование, если мы говорим о топовых заведениях, очень часто более качественное в своей функции передачи знаний, чем образование в лучших университетах Запада.

В Украине могут увеличить стипендии для лучших студентов страны, а у некоторых студентов забрать ее. О ком идет речь, мы рассказывали тебе в другом материале.

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