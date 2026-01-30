Где зарядить гаджеты и согреться: список круглосуточных супермаркетов Деснянского района

Когда дома темно и холодно из-за отключений, обычный поход в магазин превращается в возможность согреться, зарядить телефон или даже поработать. В Деснянском районе Киева ряд крупных торговых сетей перешел на круглосуточный режим работы, фактически выполняя роль Пунктов несокрушимости.

Деснянская РГА обнародовала список адресов, где жители могут найти приют и необходимые услуги 24/7.

Сильпо: не просто магазин, а коворкинг

Наибольший перечень услуг предлагают магазины сети Сильпо по адресам: ул. Николая Закревского, 61/2 и ул. Оноре де Бальзака, 91/29а. Здесь обустроили зоны, где могут разместиться до 30 человек.

Для работы и связи: есть столы и розетки (220 В) для подзарядки гаджетов;

Для комфорта: бесплатно угощают горячим чаем с лимоном, есть микроволновая печь, чтобы разогреть свою еду;

Безопасность: подвальные помещения магазинов подготовлены как простейшие укрытия;

Важно: в ночное время алкоголь и табачные изделия не продаются, но все продукты питания доступны.

Читать по теме Пункты несокрушимости в Киеве: полный список адресов и что там можно зарядить Где найти пункт несокрушимости в Киеве? Читай полный список адресов по районам: Оболонь, Соломенка, Троещина.

Novus, Varus и АТБ: где еще есть зарядка и горячий кофе

На проспекте Червоной Калины (бывший Маяковского) работают сразу несколько точек:

Novus (д. 85): круглосуточно работает касса, есть аппараты с горячими напитками и места для отдыха. Можно подзарядить телефоны (просят не включать мощные устройства);

Varus (д. 44а): предлагает стандартный набор — свет, возможность подзарядки и горячий кофе.

Сеть АТБ развернула наибольшее количество круглосуточных локаций в районе. Найти работающий магазин можно по адресам:

П р-т Лесной, 4;

Ул. Каштановая, 7;

Пр-т Червоной Калины, 60/10 и 89б;

Ул. Оноре де Бальзака, 62;

Ул. Николая Лаврухина, 9.

В этих магазинах всегда работают генераторы, есть кофе, чай и доступ к розеткам.

Теперь ты знаешь, где поблизости можно найти пункты несокрушимости, чтобы согреться, зарядить телефоны и переждать отключение света — ведь из-за сложной ситуации в энергетике в Украине могут изменить правила комендантского часа.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!