Де зарядити гаджети та зігрітися: перелік цілодобових супермаркетів Деснянського району

Коли вдома темно та холодно через відключення, звичайний похід у магазин перетворюється на можливість зігрітися, зарядити телефон або навіть попрацювати. У Деснянському районі Києва низка великих торговельних мереж перейшла на цілодобовий режим роботи, фактично виконуючи роль Пунктів Незламності.

Деснянська РДА оприлюднила перелік адрес, де мешканці можуть знайти прихисток та необхідні послуги 24/7.

Сільпо: не просто магазин, а коворкінг

Найбільший перелік послуг пропонують магазини мережі Сільпо за адресами: вул. Закревського, 61/2 та вул. Бальзака, 91/29а. Тут облаштували зони, де можуть розміститися до 30 осіб.

Для роботи та зв’язку: є столи та розетки (220 В) для підзарядки гаджетів;

Для комфорту: безкоштовно пригощають гарячим чаєм із лимоном, є мікрохвильовка, щоб розігріти власну їжу;

Безпека: підвальні приміщення магазинів підготовлені як найпростіші укриття;

Важливо: у нічний час алкоголь та тютюн не продаються, але всі продукти харчування доступні.

Novus, Varus та АТБ: де ще є зарядка та гаряча кава

На проспекті Червоної Калини (колишній Маяковського) працюють одразу кілька точок:

Novus (буд. 85): цілодобово працює каса, є апарати з гарячими напоями та місця для відпочинку. Можна підзарядити телефони (просять не вмикати потужні пристрої);

Varus (буд. 44а): пропонує стандартний набір — світло, можливість підзарядки та гарячу каву.

Мережа АТБ розгорнула найбільшу кількість цілодобових локацій у районі. Знайти працюючий магазин можна за адресами:

Пр-т Лісовий, 4;

Вул. Каштанова, 7;

Пр-т Червоної Калини, 60/10 та 89б;

Вул. Бальзака, 62;

Вул. Лаврухіна, 9.

У цих магазинах завжди працюють генератори, є кава, чай та доступ до розеток.

Тепер ти знаєш, де поблизу можна знайти пункти незламності, щоб зігрітися, зарядити телефони й перечекати відключення світла — адже через складну ситуацію в енергетиці в Україні можуть змінити правила комендантської години.

