Скандальная награда блогера Ксюши Манекен — официальный комментарий ГУР и реакция общества

3 марта советник ОП Михаил Подоляк пригласил на встречу украинских блогеров. Темой разговора стала информационная деятельность и мотивация населения во время полномасштабного вторжения.

После этого блогер Оксана Волощук, более известная под псевдонимом Ксюша Манекен, которая также присутствовала на встрече, опубликовала фото с наградой от Главного управления разведки. Манекен получила ее еще в октябре прошлого года, но рассказать об этом решила только сейчас.

Девушка получила медаль За содействие военной разведке Украины II степени. Это вызвало неоднозначную реакцию у общества.

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Высказывания Ксюши Манекен про Крым

Люди уже не первый день обсуждают эту новость. Больше всего пользователей возмущает тот факт, что награду получила девушка с прошлым в сфере эскорта, которое и не скрывает, а также ее высказывания относительно Крыма.

В 2015 году блогерша писала в своем Instagram: “Не важно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно”.

Девушка быстро ответила на хейт в свою сторону. Она прокомментировала:

— Распространять скриншоты 2015–16 годов о Крыме — идеальная работа журналистики. В то время я, как и многие другие, не понимала, что происходит в целом, и считала, что главное, чтобы все были живы и здоровы. С тех пор многое изменилось. Но кому это интересно. Люди заняты тем, что бросают в меня камни, будто сами без греха. Ну зато о войне и проблемах все забыли на время.

Впоследствии Ксюша Манекен выпустила сообщение, в котором четко отметила, что сейчас для нее Крым — это Украина.



Реакция общества

В сети неоднозначно отнеслись к награде Ксюши Манекен. Например, жена командира ОЗСП Азов Дениса Прокопенко Екатерина — одна из тех, кто не поддерживает награду блогера.

— Я уже не знаю, как адекватно анализировать все, что происходит в этом мире, — написала женщина в своем Instagram.

В ответ на хейт окружения девушка написала: “Знаете, что меня расстроило после публикации моей награды? То, что наши люди настолько не доверяют государству, что считают, будто такие вещи дают просто так. Ни за что.

Также огорчило, что многие люди даже не удосужились прочитать за что, когда и кем она выдана.

Это не “герой”, не военная медаль за службу… Было бы круто, если бы все занимались тем, что делали бы все возможное, чтобы приблизить страну к победе. А не искать “зраду” среди своих”.

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ГУР о награде Ксюши Манекен

Главное управление разведки в комментарии изданию Украинская правда объяснило ситуацию с блогером. Там отметили, что могут привлекать к выполнению задач людей разных профессий, статуса, навыков, как публичных, так и непубличных.

И добавили: военная разведка, особенно в воюющей стране — это специфическая структура, которая иногда выполняет крайне специфические задачи и по понятным причинам не может раскрывать для широкой общественности все методы своей деятельности.

— В то же время неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере до победы, — отметили в ГУР.

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