Шоу-биз

Ко мне относились так, как я бы никогда сейчас не позволила — Дарья Квиткова о подростковом буллинге и любви к себе

Елена Яковлева, редактор сайта 05 марта 2023, 17:00
Дар'я Квіткова відверто про булінг у підлітковому віці та любов до себе
Фото: Instagram

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