Ко мне относились так, как я бы никогда сейчас не позволила — Дарья Квиткова о подростковом буллинге и любви к себе

Когда-то финалистка реалити-шоу Холостяк, а теперь мама и успешная блогер с аудиторией в 1,7 млн подписчиков Дарья Квиткова вдохновляет других женщин своим стилем жизни и философией по отношению к себе.

Ее трудно представить без улыбки на лице и уверенности во взгляде, но мало кто знает, что так было не всегда. В подростковом возрасте девушка страдала от абьюзивных отношений, буллинга и неприятия своего тела.

В Instagram Дарья поделилась, что ей пришлось пережить и как она смогла найти путь к любви самой себя.

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Я выглядела не так, как хотелось бы парню

Мы познакомились с большей частью аудитории, когда мне было 19-20 лет. Но мало кто знает, какой я была, когда мне было 15-17 лет, когда у меня была первая любовь.

Мне много кто подпортил самооценку и восприятие себя, — говорит Квиткова.

По ее словам, в подростковом возрасте она любила часто есть фастфуд, переедала, заедала стресс и на фоне этого испытывала проблемы со здоровьем.

— Это сейчас я кайфую от себя, своего тела. Я знаю, чего я хочу, кого я хочу, как хочу. А раньше я смотрела на себя в зеркало, и у меня была очень низкая самооценка.

Мне казалось, что я ничего не заслуживаю, и то, как ко мне относятся, так и должно быть, — признается девушка.

Ее первая любовь была несчастливой, ведь парень все время стыдил Дарью за ее внешний вид и обижал.

Я выглядела не так, как хотелось бы парню, который мне нравился. А это была первая любовь. Парень постоянно рассказывал, что мне нужно делать, в какой зал идти, какие упражнения делать.

Он меня постоянно называл не очень приятными словами. Он постоянно высмеивал меня при своих друзьях. Ко мне относились так, как я никогда, никогда сейчас бы не позволила, — вспоминает блогер.

Позже, когда Даша повзрослела, внешне и внутренне изменилась, поняв, что таких отношений не должно быть, этот парень пригласил ее на свидание.

— И я пошла. Я была очень красивой. Я понравилась этому парню. Но когда он пригласил меня во второй раз на свидание, я немного отомстила и уже никуда не пошла.

Моя гордость была немного поднята, потому что я показала, что со мной так нельзя, — рассказывает Дарья.

Поэтому она советует не цепляться за мужчин, которые буллят своих партнеров за внешний вид. А женщинам нужно прекратить искать оправдывание таким парням и продолжать жить дальше.

Как найти гармонию с собой

Вы должны полюбить в первую очередь себя, свое тело, свой внешний вид и становиться лучшей версией себя. Я бы советовала это, потому что мне это помогает. Я люблю сегодня быть лучше, чем вчера, и с каждым днем лететь и развиваться, — говорит блогер.

По ее словам, к таким людям тогда тянутся другие, и уже можно выбирать, с кем быть. Ведь все всегда начинается с нашего восприятия себя.

Например, если у человека есть небольшое пятно на одежде, то очень большой шанс, что его вообще никто не заметит. Но если человек сам о нем расскажет, то, конечно, другие тоже начнут обращать на это внимание.

И даже если не говорить об этом вслух, а переживать в себе, это все равно будет заметно. Люди чувствуют, что ты крутишь у себя в уме. Поэтому если мы не любим себя, то нельзя ждать этого от других.

Только поработав со своей головой, я смогла сама себе помочь. Привести свое тело в здоровый вид, добиваться того, чего я хочу, знать, куда я иду.

Не получится этого, если вы будете относиться к себе с ненавистью, нелюбовью, если будете наказывать себя. Только тогда, когда я поняла, что все должно идти через здоровую линию, все получилось, — заключает Дарья.

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