“Очень не хочу афишировать свою личную жизнь после всего”: большое интервью избранницы Холостяка 12 о разрыве отношений

Недавно зрители Украины следили за развитием романтических отношений между главным Холостяком страны Алексом Топольским и девушками на одноименном шоу. Но как только стало известно имя избранницы, украинцев шокировала другая новость: пара уже не вместе!

Об отношениях с Топольским, дружбе между участницами и секретах закулисья фотомодель Екатерина Лозовицкая рассказала журналистке Фактов ICTV Наталье Жуковской.

Также девушка призналась, что стало главной причиной разрыва и жили ли влюбленные вместе.

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Почему разошлись Алекс Топольский и Катя Лозовицкая

Девушка рассказывает, что с момента их разрыва прошло много времени. Ранее Холостяк заявлял: разрыв произошел из-за быта.

Но, по словам девушки, общего быта у них и не было — пара не жила вместе. После возвращения из проекта у них как раз начались настоящие свидания.

— Встречались то у меня, то у него. Потому что нам нельзя было никуда ходить. Мы скрывались, проводили время дома. Несколько раз ходили в кино. С капюшонами и масками. Очень осторожно, чтобы нас никто не заметил, — вспоминает Катя.

На самом деле мы вместе были месяц, и это очень мало.

По словам девушки, она несколько раз предлагала избраннику поехать в Стамбул: новый город, другая страна, на носу — День влюбленных. Но мужчина отказался. Так же произошло с предложением Кати поехать к ее подруге в Вену.

Катя так и не поняла причины этих отказов. Просто видела, что они остыли друг к другу, но не знала почему.

— Я не до конца понимала, нужны ли ему эти отношения или нет. Он мне говорил, что не умеет их строить, что не умеет ухаживать за девушкой. Я ему говорила, что могу помочь в этом. Могу рассказать, как и что делать.

Впоследствии Екатерина устала быть инициатором в этих отношениях, потому что не видела взаимности от Алекса. В то же время она уверена, что на проекте Холостяк у мужчины были к ней истинные чувства. По ее мнению, ожидания Алекса от Кати и ее настоящий характер могли испугать его: ведь на шоу он мог видеть ее мягкой, но на самом деле у девушки есть стержень, она сама управляет собственной жизнью.

Пара разошлась накануне полномасштабного наступления россиян.

Катя сама инициировала разговор с Алексом. Она намекнула, но мужчина сам все понимал и предложил разорвать отношения первым.

Девушка вспоминает: когда они уже встретились, у мужчины был другой тон разговора. Он понял, о чем будет речь.

— Когда мы встретились, я говорю ему: “Кто первый скажет?” И он сказал, а я согласилась. Что да, нам нужно разойтись.

Что было на проекте Холостяк 12

Девушка вспоминает, что настоящим переломным моментом для нее стала так и не состоявшаяся церемония роз в Дубае. После обнародования скандальных аудиозаписей девушка чувствовала себя ужасно, но Алекс поддержал ее.

— Тогда я почувствовала, что во мне зарождаются чувства к нему, — говорит Катя. — У нас тогда произошел, наверное, первый искренний и душевный разговор. Я ощутила мужскую поддержку. Я помню, как сейчас, что подхожу к своему номеру, сажусь на стул и понимаю, что он действительно мне стал нравиться.

— Почему ты пошла на проект?

— Я смотрела проект до этого и в него очень верила. Вот я верю, что в таких условиях можно влюбиться и найти своего человека. Потому что на проекте ты раскрываешься гораздо быстрее. В экстремальных, романтических условиях человек раскрывается быстрее, и ты можешь понять, как себя чувствуешь рядом с человеком.

Но, несмотря ни на что, девушка говорит: проект подарил ей много позитива. Кстати, со своими бывшими соперницами Катя до сих пор поддерживает дружественную связь.

С Сашей Погореловой недавно ездили поздравлять Медузу с днем рождения, с сюрпризом. Она была в шоке. С Сашей на проекте мы не общались, к сожалению. Начали уже после.

После проекта девушки часто появлялись на вечеринках в больших компаниях.

Отношения пары после 24 февраля

Катя рассказывает журналистке, что 24 февраля Алекс позвонил ей и предлагал помощь.

— Я сказала, что еду во Львов. Но я благодарна ему, что он действительно предлагал мне помощь. С начала войны в 2022 году мы общались в течение двух недель, он иногда писал мне.

На самом деле девушке трудно было отпустить романтическую историю. Ведь она верила, что на проекте Холостяк сможет найти свою любовь — но не сложилось. Хотя чувства к Алексу у нее еще долго не утихали.

Чем сейчас занимается Катя Лозовицкая

Сейчас Екатерина продолжает модельную карьеру и углубляется в изучение психологии — давно об этом мечтала. А еще призналась, что даже хотела открыть свое кафе в Киеве.

После массовой ракетной атаки эти планы были отложены на лучшие времена, ведь девушка боится открывать бизнес в столь сложное время.

Также Катя призналась, что сейчас ходит на свидания. Но свободно ли ее сердце — неизвестно.

Очень не хочу афишировать свою личную жизнь после всего, — заключает Катя.

Как показывает статистика, найти свою любовь в искусственных условиях под камерами — нелегкое дело. Психолог рассказала, возможно ли все-таки построить счастливые отношения на проекте Холостяк.

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