“Дуже не хочу афішувати своє особисте життя після всього”: велике інтерв’ю обраниці Холостяка 12 про розрив стосунків

Нещодавно глядачі України стежили за розвитком романтичних стосунків між головним Холостяком країни Алексом Топольським та дівчатами на однойменному шоу. Та як тільки стало відомо ім’я обраниці, українців шокувала інша новина: пара уже не разом!

Про стосунки з Топольським, дружбу між учасницями та секрети залаштунків фотомодель Катерина Лозовицька розповіла журналістці Фактів ICTV Наталі Жуковській.

Також дівчина зізналася, що стало головною причиною розриву та чи жили закохані разом.

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Чому розійшлися Алекс Топольський та Катя Лозовицька

Дівчина розповідає, що з моменту їхнього розриву пройшло вже багато часу. Раніше Холостяк заявляв: розрив стався через побут.

Та, за словами дівчини, спільного побуту в них і не було — пара не жила разом. Після повернення з проекту у них саме почалися справжні побачення.

— Зустрічалися то у мене, то у нього, оскільки нам не можна було нікуди ходити. Ми ховалися, проводили час удома. Декілька разів ходили в кіно. З капюшонами та масками. Дуже обережно, щоб нас ніхто не помітив, — пригадує Катя.

Насправді ми разом були місяць, і це дуже мало.

За словами дівчини, вона кілька разів пропонувала обранцю поїхати до Стамбула: нове місто, інша країна, на носі — День закоханих. Але чоловік відмовився. Так само відбулося і з пропозицією Каті поїхати до її подруги у Відень.

Катя так і не зрозуміла причину цих відмов. Просто бачила, що вони охололи одне до одного, але не знала чому.

— Я не до кінця розуміла, чи йому потрібні ті стосунки, чи ні. Він мені казав, що не вміє їх будувати, що не вміє залицятися до дівчини. Я йому казала, що можу допомогти в цьому. Можу розказати, як і що робити.

Згодом Катерина втомилася брати ініціативу у цих стосунках, бо не бачила взаємності від Алекса. Водночас вона впевнена, що на проекті Холостяк чоловік мав до неї справжні почуття. На її думку, очікування Алекса від Каті її справжній характер могли налякати його: адже на шоу він міг бачити її м’якою, але насправді дівчина має стрижень та сама керує власним життям.

Пара розійшлася напередодні повномасштабного наступу росіян.

Катя сама зініціювала розмову з Алексом. Вона натякнула, але чоловік сам усе розумів, тож запропонував розірвати стосунки першим.

Дівчина пригадує: коли вони вже зустрілися, у чоловіка був інший тон розмови. Він зрозумів, про що буде мова.

— Коли ми зустрілися, я кажу йому: “Хто перший скаже?” І він сказав, а я погодилася. Що так, нам потрібно розійтися.

Що було на проекті Холостяк 12

Дівчина пригадує, що справжнім переломним моментом для неї стала церемонія троянд у Дубаї, яка так і не відбулася. Після оприлюднення скандальних аудіозаписів дівчина почувалася жахливо, але Алекс підтримав її.

— Тоді я відчула, що в мені зароджуються почуття до нього, — каже Катя. — У нас тоді сталася, напевно, перша щира і душевна розмова. Я відчула чоловічу підтримку. Я пам’ятаю, як зараз, що підходжу до свого номера, сідаю на стілець і розумію, що він справді почав мені подобатися.

— Чому ти пішла на проект?

— Я дивилася проект до цього і в нього дуже вірила. От я вірю, що в таких умовах можна закохатися і знайти свою людину. Бо на проекті ти розкриваєшся набагато швидше. В екстремальних, романтичних умовах людина розкривається швидше, і ти можеш зрозуміти, як почуваєшся поруч із людиною.

Та попри все дівчина каже: проект подарував їй багато позитиву. До речі, зі своїми колишніми “суперницями” Катя й досі тримає зв’язок — зовсім дружній.

З Сашею Погорєловою нещодавно їздили вітати Медузу з днем народження, з сюрпризом. Вона була шокована. З Сашею на проекті ми не спілкувалися, на жаль. Почали вже після.

Після проекту дівчата часто з’являлися на вечірках у великих компаніях.

Стосунки пари після 24 лютого

Катя розповідає журналістці, що 24 лютого Алекс їй зателефонував та пропонував допомогу.

— Я сказала, що їду до Львова. Але я вдячна йому, що він справді пропонував допомогу мені. Від початку війни у 2022 році ми спілкувалися протягом двох тижнів, він інколи писав мені.

Насправді дівчині важко було відпустити романтичну історію. Адже у неї була стала віра, що на проекті Холостяк вона зможе знайти своє кохання — але не склалося. Хоча почуття до Алекса у неї ще довго не вщухали.

Чим зараз займається Катя Лозовицька

Нині Катерина продовжує модельну кар’єру та заглиблюється у вивчення психології — давно про це мріяла. А ще зізналася, що навіть хотіла відкрити свою кав’ярню у Києві.

Після масової ракетної атаки ці плани відклалися на кращі часи, адже дівчина боїться відкривати бізнес у такий складний час.

Також Катя зізналася, що зараз ходить на побачення. Але чи вільне її серце — не відомо.

Дуже не хочу афішувати своє особисте життя після всього, — висновує Катя.

Як показує статистика, знайти своє кохання у штучних умовах під камерами — нелегка справа. Психологиня розповіла, чи можливо все ж побудувати щасливі стосунки на проекті Холостяк.

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