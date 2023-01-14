Фотомодель, юристка та готельна менеджерка — що відомо про обраницю холостяка Катерину Лозовицьку

За розвитком романтичної історії головного героя реаліті-шоу Холостяк-12 Алекса Топольського уважно стежила вся країна.

І от нарешті у фіналі всі побачили, кому чоловік віддав своє серце та каблучку. Читай, що відомо про обраницю холостяка Катерину Лозовицьку.

Катерина Лозовицька: біографія обраниці холостяка

Життя киянки Катерини Лозовицької було насиченим та яскравим ще до участі в реаліті-шоу. Дівчина вже з 15 років жила сама та працювала фотомоделлю в Україні та за кордоном — в Німеччині, Італії, Великій Британії та Франції.

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За словами Катерини, у школі їй доводилось інтенсивно вчитись протягом трьох місяців, складати іспити та їхати працювати. І так постійно.

Цікаво, що батьки Каті працюють у РАЦСі. Мама — адміністратор, тобто планує весілля для молодят, а тато — весільний оператор. Сама ж донька знімається в рекламах брендів весільного одягу.

У нас в родині дуже весільна тематика: батьки працюють у РАЦСі, а я — у весільній моді, — каже Катерина.

Завдяки плідній праці до 26 років модель назбирала собі на власну квартиру, автівку та навчання за кордоном.

Катерина вивчилась на юридичному факультеті Київського національного лінгвістичного університету, а потім опанувала готельний та ресторанний бізнес в Іспанії. Практикувалась у Португалії та Таїланді.

На шоу дівчина зізналась, що мріє відкрити власну кав’ярню. Вона навіть попросила Алекса знятись у рекламному ролику для цієї ідеї.

Я маю мрію — відкрити свою кав’ярню. Я люблю випити кави, мені подобається сам антураж та атмосфера. Хочу своє кавове місце — щось домашнє та затишне, — якось поділилась Катерина.

Ще однією справою душі обраниця холостяка вважає банальні танці, якими займається з раннього дитинства. В одному з випусків шоу вона навіть намагалась навчити Алекса пристрасному танцю.

Стосунки Катерини Лозовицької

До шоу Холостяк Катерина вже мала серйозні стосунки: одні тривали три роки, а інші — чотири. Однак ні з колегою з модельного бізнесу, ні з іншим чоловіком кохання не склалось.

Адже, за словами дівчини, один парубок не хотів самореалізовуватись, а інший — постійно влаштовував нездорові емоційні “гойдалки”.

Тому Катерина прийшла на проект, щоб знайти справжнє кохання. Поряд із собою модель малювала порядного та амбітного чоловіка з добрим почуттям гумору.

Чи став Алекс тою самою людиною для Каті, як склались їхні стосунки та що відбувалось протягом року після закінчення проекту — дивись у пост-шоу 20 січня.

Кого вибрав Алекс Топольський у фіналі Холостяка — було несподіванкою для всіх українців. Читай, як минули останні побачення головного героя з дівчатами та яким був шлях чоловіка на проекті.

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