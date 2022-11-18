Кохання — це процес: Холостяк Алекс Топольський про власні правила життя та захоплення українцями

У кожному темному дні варто шукати світло. І якщо звична нам електроенергія зараз працює з перебоями, то освітлювати свій шлях доводиться хіба що ліхтариками та внутрішнім теплом кохання.

Хтось за натхненням на романтичні почуття звертається до книг, комусь миліше просто переглянути улюблене шоу Холостяк.

Тож головний герой проекту Алекс Топольський розповів в інтерв’ю Фактам ICTV.Life про власні принципи у коханні, правила життя та поділився, звідки бере натхнення на нові звершення зараз.

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Чи вірите у кохання з першого погляду?

— Не вірю в кохання з першого погляду. Вірю, що виникає симпатія між людьми. Може бути пристрасть, сексуальний потяг.

Кохання — це процес, коли люди відкриваються одне одному.

Потрібно пройти через різні ситуації, не завжди приємні. Відкритися людині, зрозуміти, чи є у вас спільні цінності, як ви бачите життя, чи на одній хвилі ви з партнером. А для того, щоб усе це побачити та відчути, потрібно більше часу разом проводити.

На що насамперед ви звертаєте увагу під час першого знайомства?

— Коли зустрічаю дівчину, то звертаю увагу на те, як вона тримається, як розмовляє, які теми її цікавлять, як вона сидить. Навіть на те, як вона п’є каву та як дивиться. Дивиться в очі чи ні?

Тобто це такі маленькі моменти в поведінці, які можуть дуже багато про людину сказати.

Як правило, на підсвідомому рівні ти майже одразу розумієш, чи це твоя людина, чи ні.

На що здатні заради коханої?

— Не можу одразу сказати, на що я здатний. Питання гіпотетичне. Не було ситуацій у житті, коли я мав би чимось жертвувати заради коханої. Завжди знаходили якийсь компроміс.

Це дуже важливо — приймати свого партнера і підтримувати його.

Треба завжди розмовляти та шукати вихід з різних ситуацій. Ми ж живемо у 21 сторіччі, де є купа можливостей.

Які основні правила вашого життя?

— Перше — ніколи не здаватися. Неважливо, що було у житті, які складні ситуації. Головне — знайти сили, стати на ноги та йти вперед. Особливо зараз, у надскладні для українців часи, це дуже важливо.

Наші люди демонструють титанічну силу, сміливість та незламність щодня, що мене надихає працювати ще більше, щоб допомагати країні.

Друге — любити життя. Навіть якщо є негатив, зло — завжди можна знайти щось хороше саме в цей момент і загалом у житті.

Третє — мати мету в житті. По собі знаю, що якщо в якийсь момент я відчуваю, що моя мета розпливлась, що я не знаю, для чого встаю зранку — у мене виникає апатія.

Тому треба чітко визначити свою мету. Коли я її усвідомлюю, у мене більше енергії з’являється, яка дає живлення. Тільки тоді я можу рухатися вперед.

Один рік змінюється на інший, і після холодних зимових вечорів ми мріємо про тепло, яке розтопить лід всередині. І так щоразу ми повертаємось до перегляду шоу Холостяк та сподіваємось, що пара після фіналу залишиться назавжди разом. Та чи можливо це? Читай розбір психолога, чи можлива справжня любов на телепроектах.

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