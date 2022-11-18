Любовь — это процесс: Холостяк Алекс Топольский о собственных правилах жизни и восхищении украинцами

В каждом темном дне следует искать свет. И если обычная нам электроэнергия сейчас работает с перебоями, то освещать свой путь приходится разве что фонариками и внутренним теплом любви.

Кто-то за вдохновением на романтические чувства обращается к книгам, кому-то милее просто посмотреть любимое шоу Холостяк.

Главный герой проекта Алекс Топольский рассказал в интервью Фактам ICTV.Life о собственных принципах в любви, правилах жизни и поделился, откуда берет вдохновение на новые свершения сейчас.

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Верите ли в любовь с первого взгляда?

— Не верю в любовь с первого взгляда. Верю, что возникает симпатия между людьми. Может быть страсть, сексуальное влечение.

Любовь — это процесс, когда люди открываются друг другу.

Нужно пройти через разные ситуации, не всегда приятные. Открыться человеку, понять, есть ли у вас общие ценности, как вы видите жизнь, на одной ли волне вы с партнером? А для того, чтобы все это увидеть и почувствовать, нужно больше времени вместе проводить.

На что вы прежде всего обращаете внимание во время первого знакомства?

— Когда встречаю девушку, обращаю внимание на то, как она держится, как разговаривает, какие темы ее интересуют, как она сидит. Даже на то, как он пьет кофе и смотрит. Смотрит в глаза или нет?

То есть, это такие маленькие моменты в поведении, которые могут очень многое о человеке сказать.

Как правило, на подсознательном уровне ты почти сразу понимаешь, это твой человек или нет.

На что способны ради любимой?

— Не могу сразу сказать, на что я способен. Вопрос гипотетический. Не было ситуаций в жизни, когда я должен чем-то жертвовать ради любимой. Всегда находили некий компромисс.

Это очень важно принимать своего партнера и поддерживать его.

Надо всегда разговаривать и искать выход из разных ситуаций. Мы живем в 21 веке, где есть куча возможностей.

Каковы основные правила вашей жизни?

— Первое — никогда не сдаваться. Неважно, что было в жизни, какие сложные ситуации. Главное — найти силы, встать на ноги и идти вперед. Особенно сейчас, в сверхсложные для украинцев времена, это очень важно.

Наши люди демонстрируют титаническую силу, смелость и несокрушимость каждый день, что меня вдохновляет работать еще больше, чтобы помогать стране.

Второе — любить жизнь. Даже если есть негатив, зло — всегда можно найти что-то хорошее именно в этот момент и вообще в жизни.

Третье — иметь цель в жизни. По себе знаю, что если в какой-то момент я чувствую, что моя цель расплылась, что я не знаю, для чего встаю с утра — у меня возникает апатия.

Поэтому нужно четко определить свою цель. Когда я ее осознаю, у меня больше энергии появляется, которая дает питание. Только тогда я могу двигаться вперед.

Один год сменяется другим, и после холодных зимних вечеров мы мечтаем о тепле, которое растопит лед внутри. И так мы каждый раз возвращаемся к просмотру шоу Холостяк и надеемся, что пара после финала останется навсегда вместе. Возможно ли это? Читай разбор психолога, возможна ли настоящая любовь на телепроектах.

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