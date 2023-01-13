Шоу-біз

У моєму серці залунало твоє ім’я! Кого вибрав Алекс Топольський у фіналі шоу Холостяк-12

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Січня 2023, 23:50
Холостяк
Фото: СТБ

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