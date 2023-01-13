У моєму серці залунало твоє ім’я! Кого вибрав Алекс Топольський у фіналі шоу Холостяк-12

Кажуть, що людина закохується досить непомітно для себе. Ці потаємні почуття тихо підкрадаються до нас та згодом заповнюють кожну клітину тіла та душі.

Комусь щастить зрозуміти це, як то кажуть, з першого погляду.

Декому потрібно трохи більше часу, щоб нарешті усвідомити, звідки та завдяки кому іскриться той внутрішній вогонь. Та об’єднує усіх одне — це почуття любові.

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Алекс Топольський відправився у цю подорож, щоб знайти своє справжнє кохання та нарешті відчути те, що так давно не траплялось на його життєвому шляху.

Пам’ятаєш, я казав, що забув і не знаю, що таке закоханість? Тепер знаю, що це, — сказав своїй обраниці головний герой проекту Холостяк-12 наприкінці шоу.

Хто ж став чарівною обраницею Холостяка та яким був шлях Алекса до свого вибору цього тижня, читай далі.

Випробування — не перешкода справжньому коханню

Алекс Топольський дуже хотів познайомити дівчат зі своєю мамою, оскільки, як стверджує чоловік, це його найближча людина у світі. Холостяку було дуже важливо дізнатись, чи вдасться знайти спільну мову учасницям з нею.

Мені дуже важливо, яке враження у неї сформується про дівчат, чи сподобаються вони їй.

Першою познайомитись з мамою Алекса пощастило Саші Мудрій. Під час спілкування жінка відзначила, що дівчина дуже красива і в парі існує певна гармонія, як фізична, так і емоційна. Однак маму збентежило, що попри бажання дівчини мати родину та дітей, вона не знає як облаштувати побут та як брати на себе таку відповідальність.

Натомість у спілкуванні з Катериною жінка одразу помітила, що дівчина готова до серйозних стосунків та може хорошою стати господинею.

Та попри те, що розмова розвивалась легко та невимушено, мама Алекса помітила, що Катя ще не готова говорити про свої почуття на публіку.

Пристрасть чи все ж таки закоханість

Побачення Алекса та Саші завжди відрізнялись від інших особливою емоційністю. Остання зустріч теж не стала винятком, і вони провели її на мальовничій Мадейрі.

Пара прийшла у футболках, які розмалювала на минулому побаченні. У такому вигляді Алекс та Саша відправились на джипі на вершину, з якої спускатись їм довелось на пароплані.

Усі розмови були про почуття та досвід, який вдалось пережити разомю Однак особливо романтичною все ж таки стала вечеря, під час якої Саша зізналась, що відчуває закоханість до Алекса.

У водоспаді відвертості та почуттів

Останнє побачення на проекті з Катею Алекс вирішив теж провести під егідою екстриму. Пара намагалась підкорити схили водоспаду, але попри усі складнощі їхнє спілкування було сповнене ніжності та турботи, що неабияк вразило Холостяка.

Подолавши усі перешкоди, пара відправилась на вечерю, де мала можливість сконцентрувати увагу не лише на емоціях у теперішньому моменті, але й думках про спільне майбутнє.

Попри свої побоювання, що Алекс може обрати не її, Катя все ж таки поділилась з чоловіком, що мріє поїхати з ним у подорож. А у далекому майбутньому дівчині хотілося б створити сім’ю з коханою людиною.

Кого вибрав Алекс Топольський у фіналі проекту Холостяк-12

Дві абсолютно різні дівчини викликали у чоловіка чимало почуттів, які були досить схожі на закоханість. Проте лише до однієї з них емоції були справжніми, а картина майбутнього була більш близькою серцю Холостяка.

Алекс зізнався, що йому було дуже важко зробити свій вибір, але кохання підказало рішення. Чоловік вирішив попрощатись з Сашою. Холостяк зізнався, що зустріч з нею була для нього як ковток свіжого повітря, але між ними він помічає лише пристрасть, а цього йому замало, щоб будувати спільне майбутнє.

Обраницею Алекса Топольського стала Катерина Лозовицька. Впевненість у власних бажаннях, баченні стосунків та серйозність намірів підкорили серце Холостяка та змусило його відчути щось давно забуте і це — закоханість.

Коли я почув, яким ти бачиш наше майбутнє, побачив твої щирі сумніви і водночас віру в нас, я відчув твоє справжнє бажання наших стосунків. У моєму серці залунало твоє ім’я.

Так неочікувано швидко прийшов фінал проекту, а слова кохання вже пролунали. Та що буде далі поза камерами? Як склалась доля учасників шоу Холостяк-12, ми зможемо дізнатись вже за тиждень. А поки читай наш розбір з психологом, чи можлива справжня любов на телепроектах.

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