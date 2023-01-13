Шоу-биз

В сердце моем зазвучало твое имя! Кого выбрал Алекс Топольский в финале шоу Холостяк-12

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 января 2023, 23:50
Холостяк
Фото: СТБ

Больше новостей
Як тренуються військові Збройних сил України
Так становятся воинами: как тренируются военные Вооруженных сил Украины
Як доглядати за собакою
Животным тоже сложно: как ухаживать за собакой без света — советы кинолога
Ситуація на Донецькому напрямку сьогодні - сюжет з передової
На улице -20°C, а россияне бросают тысячи бойцов в наступление — ситуация на Донецком направлении
Starlink купить
Как заказать и установить в Украине интернет от Starlink: читай пошаговую инструкцию
Смотреть больше

Материалы по теме

Холостяк
За шаг — любовь или пропасть? Как прошел одиннадцатый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект
Холостяк
В меняющемся мире пусть останется неизменной любовь: как прошел десятый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект
Холостяк
Кто не рискует — тот никогда не любил: как прошел девятый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект
Холостяк
В борьбе за чувства — все или ничего: как прошел восьмой выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Видео
0:02:07
Як тренуються військові Збройних сил України

Так становятся воинами: как тренируются военные Вооруженных сил Украины
0:05:17
Ситуація на Донецькому напрямку сьогодні - сюжет з передової
На улице -20°C, а россияне бросают тысячи бойцов в наступление — ситуация на Донецком направлении
0:03:55
Олександр Односум: історія маріупольця про бомбардування Драмтеатру
Выжили после бомбардировки драмтеатра, но попали в фильтрационный лагерь: история супругов из Мариуполя
0:04:04
відновлення зору
Чтобы лучше видели цель! Как военным получить бесплатную лазерную коррекцию зрения
0:08:11
Чи планує Росія ще одну масовану ракетну атаку на Україну
Население должно быть готовым — Гуменюк о планах россиян нанести массированную ракетную атаку по Украине
0:04:13
Як у Львові ставлять протези українським військовим
Потерянная конечность — не приговор! Как во Львове ставят индивидуальные протезы военным
0:03:29
Військова Оксана Лебеденко нарешті повернула свою доньку з Росії
Пока была на передовой, родной брат вывез ребенка в Россию — щемящая история воссоединения военной и дочери
0:02:50
Військовий з Черкаської області обміняє будинок на автівки для ЗСУ
Частный дом в обмен на внедорожники для ВСУ — как военный хочет помочь собратьям
0:02:48
Франківські феї
Пока любимый на фронте… Как франковские “феи” защищают бойцов от врагов
Карта бойових дій в Україні 13.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 13 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Як доглядати за собакою
Читать дальше
Животным тоже сложно: как ухаживать за собакой без света — советы кинолога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь