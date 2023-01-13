В сердце моем зазвучало твое имя! Кого выбрал Алекс Топольский в финале шоу Холостяк-12

Говорят, что человек влюбляется достаточно незаметно для себя. Эти сокровенные чувства тихо подкрадываются к нам и затем заполняют каждую клетку тела и души.

Кому-то удастся понять это, как говорится, с первого взгляда.

Некоторым нужно немного больше времени, чтобы наконец-то осознать, откуда и благодаря кому искрится тот внутренний огонь. Но объединяет всех одно — чувство любви.

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Алекс Топольский отправился в это путешествие, чтобы найти свою настоящую любовь и наконец-то почувствовать то, что так давно не случалось на его жизненном пути.

Помнишь, я говорил, что забыл, и не знаю, что такое влюбленность? Теперь знаю, что это, — сказал своей избраннице главный герой проекта Холостяк-12 в конце шоу.

Кто же стал волшебной избранницей Холостяка и каким был путь Алекса к своему выбору на этой неделе, читай дальше.

Испытания — не помеха настоящей любви

Алекс Топольский очень хотел познакомить девушек со своей мамой, поскольку, как утверждает мужчина, это его самый близкий человек в мире. Холостяку было очень важно узнать, удастся ли найти общий язык участникам с ней.

Мне очень важно, какое впечатление у нее сформируется о девушках, понравятся ли они ей.

Первой познакомиться с мамой Алекса удалось Саше Мудрой. Во время общения женщина отметила, что девушка очень красива и в паре существует определенная гармония как физическая, так и эмоциональная. Однако маму смутило, что, несмотря на желание девушки иметь семью и детей, она не знает как обустроить быт и как брать на себя такую ответственность.

Напротив в общении с Екатериной женщина сразу заметила, что девушка готова к серьезным отношениям и может стать хорошей хозяйкой.

Но, несмотря на то, что разговор развивался легко и непринужденно, мама Алекса заметила, что Катя еще не готова говорить о своих чувствах на публику.

Страсть или все же влюбленность

Свидание Алекса и Саши всегда отличалось от других особой эмоциональностью. Последняя встреча тоже не стала исключением, и они провели ее на живописной Мадейре.

Пара пришла в футболках, разрисованных на прошлом свидании. В таком виде Алекс и Саша отправились на джипе на вершину, с которой спускаться им пришлось на пароплане.

Все разговоры были о чувствах и опыте, который удалось пережить вместе. Однако особенно романтичным все же стал ужин, во время которого Саша призналась, что испытывает влюбленность к Алексу.

В водопаде откровенности и чувств

Последнее свидание на проекте с Катей Алекс решил тоже провести под эгидой экстрима. Пара пыталась покорить склоны водопада, но, несмотря на все сложности, их общение было наполнено нежностью и заботой, что поразило Холостяка.

Преодолев все препятствия, пара отправилась на ужин, где могла сконцентрировать внимание не только на эмоциях в настоящем моменте, но и мыслях об общем будущем.

Несмотря на свои опасения, что Алекс может выбрать не ее, Катя все же поделилась с мужчиной, что мечтает поехать с ним в путешествие. А в далеком будущем девушке хочеться создать семью с любимым человеком.

Кого выбрал Алекс Топольский в финале проекта Холостяк-12

Две совершенно разные девушки вызывали у мужчины немало чувств, которые были достаточно похожи на влюбленность. Однако только к одной из них эмоции были подлинными, а картина будущего была более близка сердцу Холостяка.

Алекс признался, что ему было очень тяжело сделать свой выбор, но любовь подсказала решение. Мужчина решил попрощаться с Сашей. Холостяк признался, что встреча с ней была для него как глоток свежего воздуха, но между ними он замечает только страсть, а этого ему мало, чтобы строить общее будущее.

Избранницей Алекса Топольского стала Екатерина Лозовицкая. Уверенность в своих желаниях, видении отношений и серьезность намерений покорили сердце Холостяка и заставило его почувствовать что-то давно забытое и это — влюбленность.

Когда я услышал, каким ты видишь наше будущее, увидел твои искренние сомнения и веру в нас, я почувствовал твое настоящее желание наших отношений. В сердце моем зазвучало твое имя.

Так неожиданно быстро пришел финал проекта, а слова любви уже прозвучали. Но что будет дальше вне камер? Как сложилась судьба участников шоу Холостяк-12, мы сможем узнать уже через неделю. А пока читай наш разбор с психологом, возможна ли настоящая любовь на телепроектах.

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