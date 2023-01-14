Шоу-биз

Фотомодель, юрист и гостиничный менеджер — что известно об избраннице холостяка Екатерине Лозовицкой

Елена Яковлева, редактор сайта 14 января 2023, 10:33
Переможниця Холостяка-12: що відомо про Катерину Лозовицьку
Фото: Instagram

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