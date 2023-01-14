Фотомодель, юрист и гостиничный менеджер — что известно об избраннице холостяка Екатерине Лозовицкой

За развитием романтической истории главного героя реалити-шоу Холостяк-12 Алекса Топольского внимательно следила вся страна.

И вот, наконец, в финале все увидели, кому мужчина отдал свое сердце и кольцо. Читай, что известно об избраннице холостяка Екатерине Лозовицкой.

Екатерина Лозовицкая: биография избранницы холостяка

Жизнь киевлянки Екатерины Лозовицкой была насыщенной и яркой еще до участия в реалити-шоу. Девушка уже с 15 лет жила сама и работала фотомоделью в Украине и за рубежом — в Германии, Италии, Великобритании и Франции.

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По словам Екатерины, в школе ей приходилось интенсивно учиться в течение трех месяцев, сдавать экзамены и ехать работать. И так постоянно.

Интересно, что родители Кати работают в ЗАГСе. Мама — администратор, то есть планирует свадьбу для молодоженов, а папа — свадебный оператор. Сама же дочь снимается в рекламах брендов свадебной одежды.

У нас в семье очень свадебная тематика: родители работают в ЗАГСе, а я — в свадебной моде, — говорит Екатерина.

Благодаря плодотворному труду до 26 лет модель насобирала себе на собственную квартиру, автомобиль и обучение за рубежом.

Екатерина выучилась на юридическом факультете Киевского национального лингвистического университета, а затем освоила гостиничный и ресторанный бизнес в Испании. Практиковалась в Португалии и Таиланде.

На шоу девушка призналась, что мечтает открыть собственное кафе. Она даже попросила Алекса сняться в рекламном ролике для этой идеи.

У меня есть мечта — открыть свое кофейню. Я люблю выпить кофе, мне нравится сам антураж и атмосфера. Хочу свое кофейное место — что-то домашнее и уютное, — поделилась Екатерина.

Еще одним делом души избранница холостяка считает банальные танцы, которыми занимается с раннего детства. В одном из выпусков шоу она даже пыталась научить Алекса страстному танцу.

Отношения Екатерины Лозовицкой

До шоу Холостяк Екатерина уже имела серьезные отношения: одни продолжались три года, другие — четыре. Однако ни с коллегой из модельного бизнеса, ни с другим мужчиной любовь не сложилась.

Ведь, по словам девушки, один парень не хотел самореализовываться, а другой — постоянно устраивал нездоровые эмоциональные “качели”.

Поэтому Екатерина пришла на проект, чтобы обрести настоящую любовь. Рядом с собой модель рисовала порядочного и амбициозного мужчину с хорошим чувством юмора.

Стал ли Алекс тем самым человеком для Кати, как сложились их отношения и что происходило в течение года после окончания проекта — смотри в пост-шоу 20 января.

Кого выбрал Алекс Топольский в финале Холостяка — было неожиданностью для всех украинцев. Читай, как прошли последние свидания главного героя с девушками и каким был путь мужчины на проекте.

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