До мене ставились так, як я б ніколи зараз не дозволила — Дар’я Квіткова про підлітковий булінг та любов до себе

Колись фіналістка реаліті-шоу Холостяк, а тепер мама та успішна блогерка з аудиторією в 1,7 млн підписників Дар’я Квіткова надихає інших жінок своїм стилем життя та філософією щодо ставлення до себе.

Її важко уявити без усмішки на обличчі та впевненого погляду, але мало хто знає, що так було не завжди. У підлітковому віці дівчина страждала від аб’юзивних стосунків, булінгу та неприйняття свого тіла.

У своєму Instagram Дар’я поділилась, що їй довелось пережити та як вона змогла знайти шлях до любові самої себе.

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Я виглядала не так, як хотілося б хлопцю

Ми познайомились з більшою частиною аудиторії, коли мені було 19-20 років. Але мало хто знає, якою я була, коли мені було 15-17 років, коли в мене було перше кохання.

Мені багато хто зіпсував самооцінку та сприйняття себе, — каже Квіткова.

За її словами, в підлітковому віці вона любила часто їсти фастфуд, переїдала, заїдала стрес і на фоні цього мала проблеми зі здоров’ям.

— Це зараз я кайфую від себе, свого тіла. Я знаю, чого я хочу, кого я хочу, як я хочу. А раніше я дивилась на себе в дзеркало і в мене була дуже низька самооцінка.

Мені здавалось, що я нічого не заслуговую, і те, як до мене ставляться, так і має бути, — зізнається дівчина.

Її перше кохання було нещасливим, адже хлопець увесь час соромив Дар’ю за її зовнішній вигляд та ображав.

Я виглядала не так, як хотілося б хлопцю, який мені подобався. А це було перше кохання. Хлопець постійно розказував, що мені треба робити, у який зал іти, які вправи робити.

Він мене постійно називав не дуже приємними словами. Він постійно висміював мене при своїх друзях. До мене ставились так, як я б ніколи, ніколи зараз не дозволила, — згадує блогерка.

Пізніше, коли Даша подорослішала, зовнішньо та внутрішньо змінилась, зрозумівши, що таких стосунків не повинно бути, цей хлопець запросив її на побачення.

— І я пішла. Я була дуже гарною. Я сподобалась цьому хлопцю. Але коли він запросив мене вдруге на побачення, я трохи помстилась і вже нікуди не пішла.

Моя гордість була трохи піднята, бо я показала, що зі мною так не можна, — розповідає Дар’я.

Тому вона радить не чіплятись за чоловіків, які булять своїх партнерок за зовнішній вигляд. А жінкам потрібно припинити шукати виправдовування таким хлопцям і продовжувати жити далі.

Як знайти гармонію із собою

Ви повинні полюбити в першу чергу себе, своє тіло, свій зовнішній вигляд і ставати кращою версією себе. Я б радила це, бо мені це допомагає. Я люблю сьогодні бути кращою, ніж учора, і з кожним днем летіти та розвиватись, — каже блогерка.

За її словами, до таких людей тоді тягнуться інші, і вже можна обирати, з ким бути. Адже все завжди починається з нашого сприйняття себе.

Наприклад, якщо в людини є невелика пляма на одягу, то дуже великий шанс, що її взагалі ніхто не помітить. Але якщо людина сама про неї розповість, то, звісно, інші теж почнуть звертати на це увагу.

І навіть якщо не говорити про це вголос, а переживати в собі, це все одно буде помітно. Люди відчувають, що ти крутиш у себе в голові. Тому якщо ми не любимо себе, то не можна очікувати цього від інших.

Тільки попрацювавши зі своєю головою я змогла сама собі допомогти. Привести своє тіло у здоровий вигляд, досягати того, чого я хочу, знати, куди я йду.

Не вийде цього, якщо ви ставитиметесь до себе з ненавистю, нелюбов’ю, якщо каратимете себе. Тільки тоді, коли я зрозуміла, що все має йти через здорову лінію, все вийшло, — підсумовує Дар’я.

Нещодавно глядачі України стежили за розвитком романтичних стосунків між головним Холостяком країни Алексом Топольським та дівчатами на однойменному шоу.

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