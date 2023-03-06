Скандальна відзнака блогерки Ксюші Манекен — коментар ГУР та реакція суспільства

3 березня радник ОП Михайло Подоляк запросив на зустріч українських блогерів. Темою розмови стала інформаційна діяльність та мотивація населення під час повномасштабного вторгнення.

Опісля блогерка Оксана Волощук, більш відома під псевдонімом Ксюша Манекен, яка також була присутня на зустрічі, опублікувала фото з нагородою від Головного управління розвідки. Манекен отримала її ще у жовтні минулого року, та розповісти про це вирішила лише зараз.

Дівчина отримала медаль За сприяння воєнній розвідці України II ступеня. Це спричинило неоднозначну реакцію у суспільства.

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Висловлювання Ксюші Манекен щодо Криму

Люди вже не перший день обговорюють цю новину. Найбільше користувачів обурює те, що нагороду отримала дівчина з минулим у сфері ескорту, яке й не приховує, а також її висловлювання щодо Криму.

У 2015 році блогерка писала у своєму Instagram: “Не важливо чий Крим, головне, що в Криму все мирно”.

Дівчина швидко відповіла на хейт на свою адресу. Вона прокоментувала:

— Поширювати скриншоти 2015–16 років про Крим — ідеальна робота журналістики. У той час я, як і багато інших, не розуміла, що відбувається в цілому, і вважала, що головне, аби всі були живі та здорові. З того часу багато змінилося. Але кому це цікаво. Люди зайняті тим, що кидають в мене каміння, ніби самі без гріха. Ну зате про війну і проблеми усі забули на певний час.

Згодом, Ксюша Манекен оприлюднила допис, у якому чітко зазначила, що зараз для неї Крим — це Україна.

Реакція суспільства

У мережі неоднозначно поставилися до відзнаки Ксюші Манекен. Наприклад, дружина командира ОЗСП Азов Дениса Прокопенка Катерина — одна з тих, хто не підтримує відзнаку блогерки.

— Я вже не знаю, як адекватно аналізувати все, що відбувається у цьому світі, — написала жінка у своєму Instagram.

У відповідь на хейт оточення дівчина написала: “Знаєте, що мене засмутило після публікації моєї відзнаки? Те, що наші люди настільки не довіряють державі, що вважають, ніби такі речі дають просто так. Ні за що. Також засмутило, що багато людей навіть не спромоглися прочитати, за що, коли і ким вона видана.

Це не “герой”, не військова медаль за службу… Було б круто, якби всі займалися тим, що робили б усе можливе, аби наблизити країну до перемоги. А не шукали “зраду” серед своїх”.

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ГУР про відзнаку Ксюші Манекен

Головне управління розвідки у коментарі виданню Українська правда пояснило ситуацію з блогеркою. Там зазначили, що можуть залучати до виконання завдань людей різних професій, статусу, навичок, як публічних, так і непублічних.

Та додали: воєнна розвідка, особливо у країні, що воює — це специфічна структура, яка інколи виконує вкрай специфічні завдання та зі зрозумілих причин не може розкривати на широкий загал усі методи своєї діяльності.

— Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні до перемоги, — зазначили у ГУР.

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