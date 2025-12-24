Куда поехать на Новый год 2026 в Украине: гайд по локациям

Планирование зимнего уикенда — это всегда баланс между желанием попасть в сказку и стремлением не потратить все сбережения. Поскольку до праздника остается совсем немного времени, вопрос жилья становится ребром: свободные варианты исчезают ежечасно, а цены растут в геометрической прогрессии.

Если ты еще не решил, куда поехать на Новый год, мы подготовили обзор самых атмосферных локаций и актуальные расценки на аренду.

Куда поехать на Новый год: космические развлечения в Житомире и праздничный Львов

Житомир стремительно врывается в топы запросов тех, кто выбирает, куда поехать на новый год 2026. Город предлагает уникальный микс культурного отдыха и развлечений.

Настоящая фишка сезона — прогулка по подвесному мосту в парке Шодуара, который в праздничные вечера сияет тысячами огней, создавая невероятную атмосферу. Уютные кафе в центре города уже подготовили праздничные меню, где можно согреться после прогулки.

Для родителей Житомир станет настоящим спасением, ведь в этом году здесь запланировано множество развлечений для малышей: традиционные народные забавы, интерактивные мастер-классы и тематические игровые зоны. Это делает город идеальным вариантом для семейного путешествия.

Если же ты стремишься к тишине и природе, за городом расположено немало современных комплексов. Здесь можно арендовать красивые домики, понежиться в горячих чанах под открытым небом или даже покататься на лыжах.

Сколько стоит: Квартиру в Житомире можно найти за 800–1100 грн/сутки, а загородные дома стартуют от 2000 грн.

Львовский переполох уже начался с 6 декабря. Несмотря на высокие цены, апартаменты разлетаются, как горячие пирожки. Если в ноябре однушка стоила 700–900 грн, то на праздники цена вырастает в 2–3 раза.

Стоимость: 2-комнатная квартира в центре на компанию обойдется от 3400 грн/сутки. Минимальный срок аренды обычно составляет 3–4 суток.

Куда лучше поехать на Новый год 2026: столица, романтика моря или заснеженные горы

Выбирая, куда лучше поехать на Новый год 2026, обрати внимание на традиционно популярные направления, которые имеют свой уникальный характер.

Столица остается лидером по количеству праздничных локаций. Снять квартиру в центре Киева — удовольствие недешевое. Жилье с хорошим ремонтом будет стоить от 1600 грн/сутки.

Однако чуть дальше от Крещатика, например, возле Олимпийской, можно найти варианты за 1000–1500 грн. Для компаний лучше рассмотреть аренду отдельного дома в частном секторе.

А для тех, кому хочется поймать зимний релакс у моря, Одесса остается беспроигрышным вариантом. Теплые кофейни с видом на волны, неспешные прогулки по Дерибасовской и тишина межсезонья создают особую атмосферу.

За сутки аренды однокомнатной квартиры в центре просят в среднем около 700 гривен. Видовая квартира с панорамными окнами на побережье обойдется примерно в 1250 гривен за сутки. А для компаний или семей аренда коттеджа у моря стартует от 2500 гривен в сутки.

Самым дорогим остается Буковель, где дом стоит от 5000 грн/сутки (обычно на 4–6 человек). Если ты ищешь более бюджетные варианты, обрати внимание на Татаров, Ворохту или Яблуницу — жилье там стартует от 1200 грн, а условия проживания на высоте.

В Яремче или Славском цены зимой поднимаются до 900 грн.

Куда поехать на Новый год 2026 в Украине: Ужгород и советы для путешественников

Для тех, кто планирует, куда поехать на Новый год 2026 в Украине для спокойного отдыха, идеальным станет Ужгород. Квартира с видом на замок стоит около 1000 грн. Это отличная база, чтобы поехать в соседнее Косино на термальные воды или в чаны Велятино.

Однако не все мечтают о заснеженных горах или уютных кофейнях со вкусом глинтвейна. Кое-кто в конце декабря больше всего хочет хотя бы на неделю забыть о теплых свитерах и вернуться в настоящее лето.

А для тех, кто хочет поехать отдыхать по Европе или даже дальше, чтобы сменить морозный воздух на морской бриз, мы подготовили отдельный гайд.

