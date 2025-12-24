Куди поїхати на Новий рік 2026 в Україні: гайд по локаціях

Планування зимового вікенду — це завжди баланс між бажанням потрапити в казку та прагненням не витратити всі заощадження. Оскільки до свята залишається зовсім небагато часу, питання житла стає реблом: вільні варіанти зникають щогодини, а ціни зростають у геометричній прогресії.

Якщо ти ще не вирішив, куди поїхати на Новий рік, ми підготували огляд найбільш атмосферних локацій та актуальні розцінки на оренду.

Куди поїхати на Новий рік: космічні розваги у Житомирі та святковий Львів

Житомир стрімко вривається в топи запитів тих, хто обирає, куди поїхати на новий рік 2026. Місто пропонує унікальний мікс культурного відпочинку та розваг. Справжня фішка сезону — прогулянка підвісним мостом у парку Шодуара, який у святкові вечори сяє тисячами вогнів, створюючи неймовірну атмосферу.

Затишні кафе в центрі міста вже підготували святкові меню, де можна зігрітися після прогулянки.

Для батьків Житомир стане справжнім порятунком, адже цього року тут заплановано безліч розваг для малечі: традиційні народні забави, інтерактивні майстер-класи та тематичні ігрові зони. Це робить місто ідеальним варіантом для сімейної подорожі.

Якщо ж ти прагнеш тиші та природи, за містом розташовано чимало сучасних комплексів. Тут можна орендувати гарні будиночки, поніжитися в гарячих чанах просто неба або навіть покататися на лижах.

Скільки коштує: Квартиру в Житомирі можна знайти за 800–1100 грн/добу, а заміські будинки стартують від 2000 грн.

Львівський переполох вже почався з 6 грудня. Попри великі ціни, апартаменти розлітаються, як гарячі пиріжки. Якщо у листопаді однушка коштувала 700–900 грн, то на свята ціна зростає у 2–3 рази.

Вартість: 2-кімнатна квартира в центрі на компанію обійдеться від 3400 грн/добу. Мінімальний термін оренди зазвичай складає 3–4 доби.

Куди краще поїхати на Новий рік 2026: столиця, романтика моря чи засніжені гори

Вибираючи, куди краще поїхати на Новий рік 2026, зверни увагу на традиційно популярні напрямки, які мають свій унікальний характер.

Столиця залишається лідером за кількістю святкових локацій. Винайняти квартиру в центрі Києва — задоволення недешеве. Житло з гарним ремонтом коштуватиме від 1600 грн/добу.

Проте трохи далі від Хрещатика, наприклад, біля Олімпійської, можна знайти варіанти за 1000–1500 грн. Для компаній краще розглянути оренду окремого будинку в приватному секторі.

А для тих, кому хочеться зловити зимовий релакс біля моря, Одеса залишається безпрограшним варіантом. Теплі кав’ярні з видом на хвилі, неспішні прогулянки Дерибасівська та тиша міжсезоння створюють особливу атмосферу.

За добу оренди однокімнатної квартири в центрі просять у середньому близько 700 гривень. Видова квартира з панорамними вікнами на узбережжя обійдеться приблизно у 1250 гривень за добу. А для компаній або сімей оренда котеджу біля моря стартує від 2500 гривень на добу.

Найдорожчим залишається Буковель, де будинок коштує від 5000 грн/добу (зазвичай на 4–6 осіб). Якщо ти шукаєш бюджетніші варіанти, зверни увагу на Татарів, Ворохту або Яблуницю — житло там стартує від 1200 грн, а умови проживання на висоті.

У Яремче чи Славському ціни взимку підіймаються до 900 грн.

Куди поїхати на Новий рік 2026 в Україні: Ужгород та поради для мандрівників

Для тих, хто планує, куди поїхати на Новий рік 2026 в Україні для спокійного відпочинку, ідеальним стане Ужгород. Квартира з видом на замок коштує близько 1000 грн. Це чудова база, щоб поїхати в сусіднє Косино на термальні води або в чани Велятино.

Проте не всі мріють про засніжені гори чи затишні кав’ярні зі смаком глінтвейну. Дехто наприкінці грудня понад усе хоче хоча б на тиждень забути про теплі светри та повернутися у справжнє літо.

А для тих, хто хоче поїхати відпочивати Європою чи навіть далі, щоб змінити морозне повітря на морський бриз, ми підготували окремий гайд.

