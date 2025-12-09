Скільки коштує зняти будинок на Новий рік: експертка про ціни в різних куточках України

Ринок оренди заміських будинків на зимові свята знову нагадує ярмарок очікувань. Власники прагнуть відіграти інфляцію, орендарі шукають бодай щось адекватне за свої гроші — і саме на цьому перехресті формується нинішня вартість новорічних будинків в Україні.

Вікна запитали про попит та динаміку цін оглядачку ринку нерухомості Вікторію Берещак. За її словами, новорічні цінники зросли в середньому на 10–20%.

Це вписується в загальну інфляцію та зростання витрат на утримання приватних будинків, — пояснює вона.

На практиці бюджетні варіанти до 10 тисяч за добу стали рідкістю, а наявність чану, басейну чи автономії одразу підвищує ставку.

Навколо Києва бачимо пропозиції від 6–8 тисяч за просту дачу до 25–30 тисяч за котедж із чаном, сауною та генератором. Є й формати, де дві доби на Новий рік коштують 60 тисяч, — каже експертка.

Скільки коштує будинок на Новий рік

Якщо звести ринок до простого запитання: скільки коштує будинок на Новий рік, то відповідь сьогодні звучить так: масовий сегмент підскочив до х1,5–х2 від звичайної зимової суботи, а преміальний — до х2–х2,5, подекуди й х3.

— Класичні x2–x3 ще зустрічаються, але це вже скоріше верхівка айсберга — топові об’єкти з басейном, чаном, генератором і місткістю на компанію. Якщо дивитися на реальні прайси: є котеджі, де націнка може сягати і менше — 30–50%. Для самої новорічної ночі по таких об’єктах мультиплікатор може легко доходити до x2 від звичайної зимової суботи, інколи вище, — говорить Вікторія.

Тому відповідь на те, скільки коштує зняти житло на Новий рік, залежить від того, що саме ти хочеш отримати: базову “дачу для своїх” без SPA, “середній плюс” для кількох сімей або преміум-котедж із басейном, хамамом та генератором, де можна влаштувати й свято, і умовний мінікорпоратив.

Скільки коштує зняти житло на Новий рік у Київській області: як змінився ринок

Столичний регіон традиційно тримає високу планку. Попит тут стабільний, а якісних пропозицій не так багато, як хотілося б. Саме тому ціни на будинок Новий рік Київська область часто виглядають “кусючими”, але ринок їх підтверджує реальними угодами.

Цікаво, що змінюється сама модель оренди. За словами Вікторії Берещак, поведінка власників і орендарів у цьому сезоні зазнала відчутних трансформацій.

До повномасштабної війни нормою була оренда мінімум на 3–4 доби. Сьогодні, на тлі менш прогнозованого попиту й вищих ризиків, ринок потроху ламається в бік гнучкості.

Однак ця гнучкість залежить від класу житла:

У середньому та преміальному сегментах власники все ще намагаються утримувати мінімальний заїзд у 2–3 доби. Для них вигідніше здати будинок одній компанії на весь святковий період — з 30 грудня до 1 січня — ніж шукати орендарів “на переправі;

Бюджетні дачі та невеликі будиночки біля міста стають лояльнішими: дедалі частіше їх погоджуються здавати навіть на одну новорічну ніч, аби не втратити клієнта.

На практичному рівні ціноутворення цього року чітко розшарувалося залежно від комфорту та умов:

Бюджетний сегмент (6–8 тисяч гривень за добу). Це переважно прості дачі без зайвого пафосу. Тут власники найбільш поступливі й готові домовлятися про короткострокову оренду;

Середній сегмент (від 15–20 тисяч гривень за добу). За ці гроші орендарі отримують будинки з якісним ремонтом та каміном, що створює необхідну атмосферу затишку;

Преміум-клас (від 25 до 40 тисяч гривень за добу і вище). Це об’єкти “під ключ” з повним набором для відпочинку та автономності: чаном, сауною, басейном та обов’язковим генератором.

Експертка додає, що в окремих випадках — наприклад, для великих компаній до 10 осіб — вартість заїзду на дві доби може сягати 60 тисяч гривень.

Ціни на будинок на Новий рік в Карпатах: де зняти дешевше

Захід країни лишається мрією для тих, хто готовий поєднати свято з мінівідпусткою. Ціни на будинок Новий рік Карпати й досі дуже різняться: є й доволі доступні “хатинки”, і об’єкти, які конкурують уже не з квартирами, а з закордонними готелями.

Експертка так описує сегмент карпатських будинків:

Сегмент умовних хатинок у Карпатах на Новий рік дає вилку від 3,5 тис. до 10–12 тис. грн+ за будинок на добу, залежно від локації та автономності.

У цій цифрі ключове слово — “автономність”. Наявність генератора, EcoFlow, твердопаливного котла чи доброго каміна перетворює звичайний будинок на майже гарантований sold out.

Сьогодні ціни на будинок Новий рік в Карпатах формує не лише краєвид, а й наявність світла. Генератор, EcoFlow чи твердопаливний котел — це друга валюта після гривні. Автономність автоматично додає 30–50% до вартості навіть без новорічної націнки.

На протилежному полюсі — котеджі біля курортів рівня Буковелю. Там за окремі будинки на Новий рік просять уже шість цифр. На відео з соцмереж можна побачити цінник у 144 тисячі гривень за добу, і попри шок від суми, охочі на такі формати теж є.

Скільки коштує будинок на Новий рік: Закарпаття, Львів та область

Ціни на будинок Новий рік Закарпаття, Львів та весь західний регіон загалом демонструють схожу динаміку. У популярних “дачних поясах” навколо Львова попит стабільно випереджає пропозицію, особливо коли йдеться про якісні будинки для 2–3 сімей із сучасним ремонтом та повною енергонезалежністю.

Ціни на будинок Новий рік Львів зараз формуються в умовах дефіциту на якісні пропозиції. За словами Вікторії Берещак, найшвидше з ринку зникають об’єкти у двох конкретних нішах:

— Перша — це середній плюс для своїх: адекватний будинок на 2–3 сім’ї з каміном, невеликою лазнею або чаном та автономією в межах 40–70 км від міста. Їх бронюють найшвидше, бо це оптимальне співвідношення ціни, комфорту та безпечної відстані. Друга ніша — преміум із повним набором SPA: великі котеджі з басейном, хамамом і просторою залою, де можна поєднати сімейне свято й умовний мікрокорпоратив, — зазначає фахівчиня.

Ціни на будинок Новий рік біля Львова на такі комфортні варіанти залишаються високими, адже люди готові платити за гарантований затишок.

Ціни на будинок Новий рік Львівська область у найбюджетнішому сегменті поводяться інакше. Старі дачі без ремонту та, головне, без автономного живлення часто залишаються незатребуваними до останнього моменту. Орендарі стали вибагливішими: вони більше не хочуть відпочивати “аби як”, їм критично важливі тепло, світло та передбачуваність свята.

Ціни на будинок на Новий рік: зміна пріоритетів та ризики

Війна змінила етику святкувань. Якщо раніше всі шукали локацію для гучної вечірки, то тепер ціни на будинок Новий рік люди моніторять з іншою метою.

Тепер домінує логіка бункер комфорту: тепло, незалежне опалення, стабільне світло, кілька спальних кімнат для сімей із дітьми, а не танцпол на 30 людей, — підсумовує Вікторія Берещак.

На цьому фоні змінюється і відбір клієнтів. Власники частіше відмовляють великим молодіжним компаніям без зрозумілої відповідальної особи, натомість охочіше працюють із сім’ями, змішаними компаніями 30+. Зростають суми застав, детально прописуються ризики війни, обстрілів, можливих відключень.

Паралельно еволюціонують і шахраї. Старі схеми з украденими фото та вимогою 100% передоплати доповнилися “псевдоавтономією”, коли в оголошенні обіцяють генератор, EcoFlow, утеплений підвал, а на місці виявляється слабкий або взагалі відсутній резерв.

У підсумку нинішній сезон виглядає так: ціни на будинок Новий рік болючіші, ніж торік, але логічні в умовах інфляції й дефіциту якісних автономних об’єктів.

Відповідь на запитання, скільки коштує зняти будинок на Новий рік, у кожного своя — хтось шукає скромний “будиночок для своїх” за 6–8 тисяч, а хтось готовий платити як за тиждень відпустки в Європі, аби мати свій “бункер комфорту” із теплом, світлом, чаном і видом на гори.

А поки одні шукають, де святкувати Новий рік у затишному будинку чи серед карпатських краєвидів, інші щодня рахують витрати на оренду житла у своїх містах.

