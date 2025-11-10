Ціни на оренду житла: де українці витрачають найбільше із зарплати

Оренда житла залишається одним з найбільших фінансових викликів для українців. У більшості міст ціни настільки високі, що на квартиру йде більша частка зарплати. Про це пише ЛУН.
Найважче доводиться мешканцям Ужгорода — тут оренда “з’їдає” близько 76% місячного доходу. Лише трохи менше витрачають жителі Луцька (67%), Львова (64%) та Києва (54%). У Черкасах і Вінниці цей показник становить приблизно 53%.
Найсприятливіша ситуація — у Харкові, де середня орендна плата складає лише 20% доходу.
Як змінюється ринок оренди
За останні пів року вартість оренди помітно знизилася у Сумах — однокімнатні квартири там подешевшали майже на 28%.
Цікавий тренд — зростання попиту на житлові вагончики, які можна винайняти в середньому за до 4 тисяч гривень на місяць.
Раніше ми розповідали, що таке соціальна оренда та як зміняться ціни на житло.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!