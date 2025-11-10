Для тебя Новости

Цены на аренду жилья: где украинцы тратят больше всего из зарплаты

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 ноября 2025, 14:00 1 мин.
Цены на аренду жилья: где украинцы тратят больше всего из зарплаты
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь