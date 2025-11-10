Цены на аренду жилья: где украинцы тратят больше всего из зарплаты

Аренда жилья остается одним из самых больших финансовых вызовов для украинцев. В большинстве городов цены настолько высоки, что на квартиру уходит большая доля зарплаты. Об этом пишет ЛУН.

Тяжелее всего приходится жителям Ужгорода — здесь аренда “съедает” около 76% месячного дохода. Лишь немного меньше тратят жители Луцка (67%), Львова (64%) и Киева (54%). В Черкассах и Виннице этот показатель составляет примерно 53%.

Наиболее благоприятная ситуация — в Харькове, где средняя арендная плата составляет всего 20% дохода.

Как меняется рынок аренды

За последние полгода стоимость аренды заметно снизилась в Сумах — однокомнатные квартиры там подешевели почти на 28%.

Интересный тренд — рост спроса на жилые вагончики, которые можно арендовать в среднем до 4 тысяч гривен в месяц.

Ранее мы рассказывали, что такое социальная аренда и как изменятся цены на жилье.

