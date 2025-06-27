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Курс евро на 27 июня: валюта бьет рекорд за рекордом

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 июня 2025, 12:00
Курс евро 27 июня 2025
Фото Pexels

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