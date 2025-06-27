Курс евро на 27 июня: валюта бьет рекорд за рекордом

Фото Pexels Каждый раз украинцам больно смотреть на курс валют. Ведь каждый день он устанавливает новые исторические рекорды! Еще никогда европейская валюта не стоила почти 50 гривен. Каков курс евро 27 июня — рассказывают Вікна-Новини. Курс евро 27 июня 2025 По данным Национального банка Украины, по состоянию на 27 июня 2025 года курс евро к гривне составляет 48,63. Таким образом, евро ежедневно растет и бьет предыдущие рекорды исторического максимума. Однако средняя цена на покупку евро в банках пока составляет 48,37 грн.В обменниках евро продается и покупается еще дороже курса НБУ — в среднем по 49,07 грн! В банках евро стоит по-разному: Приват — 48.22 / 49.02 Ощад — 48.30/ 49.10 Райффайзен — 47.87 / 49.55 Пумб — 48.40 /49.10 Сенс Банк — 48.15 / 49.10 Монобанк — 48.30 / 49.00 Читать по теме Самая дорогая валюта в мире 2025 года: почему не доллар и не евро Какая валюта самая дорогая в мире и почему. В целом средний курс евро в Украине вырос еще на 16 копеек. Но средняя стоимость евро в банках и обменниках составила рекордные 49 гривен. Предыдущий исторический максимум стоимости евро фиксировался 25 июня на уровне 48,51 за 1 евро. Но это не последний рост валюты летом. На курс евро влияет не только нестабильная экономическая ситуация в Украине и война, но и конфликт на Ближнем Востоке, цены на нефть и газ, а также проблемы между ЕС и США. Именно эти факторы станут главными триггерами курса евро в начале июля, сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой. Раньше мы рассказывали, как на кошельки украинцев может повлиять переход Украины от доллара к евро. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Валюта, Экономика Украины, финансы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter