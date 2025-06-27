Курс євро на 27 червня: валюта б’є рекорд за рекордом

Щоразу українцям боляче дивитися на курс валют. Адже чи не щодня він встановлює нові історичні рекорди! Ще ніколи європейська валюта не коштувала майже 50 гривень. Який курс євро 27 червня — розповідають Вікна-Новини.

Курс євро 27 червня 2025

За даними Національного банку України, станом на 27 червня 2025 курс євро до гривні становить 48,63. Таким чином євро щодня зростає і б’є попередні рекорди історичного максимуму.

Однак середня ціна за купівлю євро у банках поки становить 48,37 грн.

В обмінниках євро продається і купується ще дорожче, ніж курс НБУ — у середньому по 49,07 грн!

У банках євро коштує по-різному:

Приват — 48.22 / 49.02

Ощад — 48.30/ 49.10

Райффайзен — 47.87 / 49.55

Пумб — 48.40 /49.10

Сенс Банк — 48.15 / 49.10

Монобанк — 48.30 / 49.00

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Загалом середній курс євро в Україні зріс ще на 16 копійок. Та середня вартість євро у банках та обмінниках сягнула рекордних 49 гривень.

Попередній історичний максимум вартості євро фіксувався 25 червня на рівні 48,51 за 1 євро.

Та це не останні зростання валюти влітку. На курс євро впливає не лише нестабільна економічна ситуація в Україні та війна, а й конфлікт на Близькому Сході, ціни на нафту і газ, а також проблеми між ЄС та США.

Саме ці чинники стануть головними тригерами курсу євро на початку липня, повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Раніше ми розповідали, як на гаманці українців може вплинути перехід України від долара до євро.

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