Еще больше вкусных бургеров и картошечки! McDonald’s возобновил работу в Полтаве и Кременчуге

Многие украинцы любят наслаждаться вкусными бургерами из известных ресторанов быстрого питания McDonald’s. После начала полномасштабного вторжения России заведения по всей Украине приостановили работу. Позже начали работать в некоторых городах.
Сейчас все большее количество заведений возобновляет работу по всей Украине. Сегодня, 16 мая, сеть фаст-фуда McDonald’s возобновила работу в Кременчуге и Полтаве.
Рестораны McDonald’s, открывшиеся в Кременчуге и Полтаве, работают по адресам:
В Полтаве ресторан работает на улице, которая ведет к центру города и находится рядом с автомагистралью Киев — Харьков. Заведение в Кременчуге — возле транспортного сообщения Днепр — Кременчуг — Киев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от McDonald’s Ukraine (@mcdonaldsukraine)
Публикация от McDonald’s Ukraine (@mcdonaldsukraine)
В обоих ресторанах люди могут сделать заказы в зале заведения на кассе или через терминалы самообслуживания, а также на МакДрайве. Заведения будут работать с 07:00 до 22:00 и будут соблюдать расширенные правила безопасности, согласно которым в случае объявления воздушной тревоги команда быстро завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы работники и гости могли пройти в укрытие.
В первые дни открытия, если будет повышенный спрос, заведения будут работать на ограниченное количество посетителей, чтобы более эффективно отработать обновленные процедуры безопасности.
В ресторанах McDonald’s в Полтаве и Кременчуге сначала будет представлено сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться.
Цены на бургеры выросли во всех ресторанах McDonald’s, поэтому теперь они стоят:
Вкусный бургер можно приготовить и дома. Ранее мы рассказывали рецепт бургера, как в McDonald’s, от Евгения Клопотенко.
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