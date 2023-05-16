Путешествия и вдохновение

Еще больше вкусных бургеров и картошечки! McDonald’s возобновил работу в Полтаве и Кременчуге

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 мая 2023, 12:00
МакДональдс у Полтаві та Кременчуці відкрився - графік роботи, адреси, ціни
Фото: Unsplash

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