Еще больше вкусных бургеров и картошечки! McDonald’s возобновил работу в Полтаве и Кременчуге

Многие украинцы любят наслаждаться вкусными бургерами из известных ресторанов быстрого питания McDonald’s. После начала полномасштабного вторжения России заведения по всей Украине приостановили работу. Позже начали работать в некоторых городах.

Сейчас все большее количество заведений возобновляет работу по всей Украине. Сегодня, 16 мая, сеть фаст-фуда McDonald’s возобновила работу в Кременчуге и Полтаве.

McDonald’s в Полтаве и Кременчуге: адреса

Рестораны McDonald’s, открывшиеся в Кременчуге и Полтаве, работают по адресам:

ул. Киевская, 6 (Кременчуг);

ул. Европейская, 187-А (Полтава).

В Полтаве ресторан работает на улице, которая ведет к центру города и находится рядом с автомагистралью Киев — Харьков. Заведение в Кременчуге — возле транспортного сообщения Днепр — Кременчуг — Киев.

McDonald’s в Полтаве и Кременчуге: как будет работать

В обоих ресторанах люди могут сделать заказы в зале заведения на кассе или через терминалы самообслуживания, а также на МакДрайве. Заведения будут работать с 07:00 до 22:00 и будут соблюдать расширенные правила безопасности, согласно которым в случае объявления воздушной тревоги команда быстро завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы работники и гости могли пройти в укрытие.

В первые дни открытия, если будет повышенный спрос, заведения будут работать на ограниченное количество посетителей, чтобы более эффективно отработать обновленные процедуры безопасности.

В ресторанах McDonald’s в Полтаве и Кременчуге сначала будет представлено сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться.

Цены на бургеры выросли во всех ресторанах McDonald’s, поэтому теперь они стоят:

Биг Мак — 92 грн;

Биг Тейсти — 154 грн;

Дабл Чизбургер — 81 грн;

МакЧикен — 81 грн.

Вкусный бургер можно приготовить и дома. Ранее мы рассказывали рецепт бургера, как в McDonald’s, от Евгения Клопотенко.

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