Ще більше смачних бургерів та картопельки! McDonald’s відновив роботу у Полтаві та Кременчуці

Багато українців люблять смакувати смачними бургерами з відомих ресторанів швидкого харчування McDonald’s. Після початку повномасштабного вторгнення Росії заклади по всій Україні тимчасово зупинили роботу. Згодом почали працювати у деяких містах.

Зараз дедалі більше закладів відновлює роботу по всій Україні. Сьогодні, 16 травня, мережа фаст-фуду McDonald’s відновила роботу у Кременчуці та Полтаві.

McDonald’s у Полтаві та Кременчуці: адреси

Ресторани McDonald’s, які відкрили у Кременчуці та Полтаві, працюють за адресами:

вул. Київська, 6 (Кременчук);

вул. Європейська, 187-А (Полтава).

У Полтаві ресторан працю на вулиці, яка веде до центру міста та розташована поруч з автомагістраллю Київ — Харків. Заклад у Кременчуці — біля транспортного сполучення Дніпро — Кременчук — Київ.

McDonald’s у Полтаві та Кременчуці: як працюватиме

В обох ресторанах люди можуть зробити замовлення в залі закладу на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві. Заклади працюватимуть з 07:00 до 22:00 та дотримуватимуться розширених правил безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, щоб працівники та гості могли пройти в укриття.

У перші дні відкриття, якщо буде підвищений попит, заклади працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, щоб ефективніше відпрацювати оновлені процедури з безпеки.

У ресторанах McDonald’s в Полтаві та Кременчуці спершу буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься.

Ціни на бургери зросли у всіх ресторанах McDonald’s, тож тепер вони коштують:

Біг Мак — 92 грн;

Біг Тейсті — 154 грн;

Дабл Чизбургер — 81 грн;

МакЧікен — 81 грн.

Смачний бургер можна приготувати і вдома. Раніше ми розповідали рецепт бургера, як у McDonald’s, від Євгена Клопотенка.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!