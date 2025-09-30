Максим Буткевич получил премию Вацлава Гавела: кого журналист упомянул в речи

29 сентября стало известно, что журналист, правозащитник и бывший пленный РФ Максим Буткевич стал лауреатом Премии имени Вацлава Гавела. Награждение состоялось на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге. Что сказал Максим Буткевич и кому посвятил премию?

Максим Буткевич получил премию имени Вацлава Гавела

В тройку финалистов, кроме Максима Буткевича, вошли также журналистка Мзия Амаглобели (Грузия) и глава Abzas Media Улви Гасанли (Азербайджан).

Премию имени Вацлава Гавела вручают за выдающийся вклад в защиту прав человека. Лауреатам вручают денежное вознаграждение в размере 60 тысяч евро, трофей и диплом. Премию присуждают с 2013 года вместе с Библиотекой имени Вацлава Гавела и Фондом Харта 77.

Во время награждения Максим Буткевич взял слово, в котором упомянул украинских пленных и призывал к поддержке Украины.

Я участвую в этой церемонии и получаю эту почетную награду не только от своего имени, но и от имени всех украинских военнопленных и гражданских, которых незаконно удерживает Россия.

— От имени тех, кого лишили свободы, подвергали пыткам, бесчеловечному и унизительному обращению, насиловали или бросали в тюрьмы оккупанты. От имени моих коллег, журналистов, ставших узниками авторитарных режимов, которые стремятся заставить замолкнуть свободные медиа и свободу слова, — сказал Буткевич.

Кто такой Максим Буткевич

Максим Буткевич — журналист, правозащитник и соучредитель Центра прав человека ZMINA и ОО Громадське радіо. Также он бывший украинский военный, который попал в российский плен.

Это произошло в июне 2022 года во время обороны Луганской области. В 2023 году российские суды осудили его 13 лет колонии строгого режима за якобы обстрелы подъезда жилого дома в Северодонецке. Несмотря на то, что в тот день Максим Буткевич даже не был в Донецкой области, что было доказано украинскими осинтерами.

Максим Буткевич был освобожден из российского плена 18 октября 2024 года.

Так Максим Буткевич стал первым украинцем, получившим премию имени Вацлава Гавела.

