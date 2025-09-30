Максим Буткевич отримав премію Вацлава Гавела: кого журналіст згадав у промові

29 вересня стало відомо, що журналіст, правозахисник та колишній полонений РФ Максим Буткевич став лауреатом Премії імені Вацлава Гавела. Нагородження відбулося на відкритті осінньої пленарної сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Що сказав Максим Буткевич та кому присвятив премію?

Максим Буткевич отримав Премію імені Вацлава Гавела

До трійки фіналістів, крім Максима Буткевича, увійшли також журналістка Мзія Амаглобелі (Грузія) та очільник Abzas Media Улві Гасанлі (Азербайджан).

Премію імені Вацлава Гавела вручають за видатний внесок у захист прав людини. Лауреатам вручають грошову винагороду розміром 60 тисяч євро, трофей та диплом. Премію присуджують з 2013 року разом з Бібліотекою імені Вацлава Гавела та Фондом Харта 77.

Під час нагородження Максим Буткевич узяв слово, в якому згадав українських полонених та закликав до підтримки України.

Я беру участь у цій церемонії й отримую цю почесну нагороду не лише від свого імені, а й від імені всіх українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія.

— Від імені тих, кого позбавили волі, піддавали тортурам, нелюдському та принизливому поводженню, ґвалтували чи кидали до в’язниць окупанти. Від імені моїх колег, журналістів, які стали в’язнями авторитарних режимів, що прагнуть змусити замовкнути вільні медіа й свободу слова, — промовив Буткевич.

Хто такий Максим Буткевич

Максим Буткевич — журналіст, правозахисник та співзасновник Центру прав людини ZMINA та ГО Громадське радіо. Також він колишній український військовий, який потрапив до російського полону.

Це трапилося у червні 2022 року під час оборони Луганщини. У 2023 році російські суди засудили його 13 років колонії суворого режиму за нібито обстріл під’їзду житлового будинку в Сєвєродонецьку. Попри те, що того дня Максим Буткевич навіть не був у Донецькій області, що доведено українськими осінтерами.

Максима Буткевича звільнили з російського полону 18 жовтня 2024 року.

Так Максим Буткевич став першим українцем, хто отримав премію імені Вацлава Гавела.

Фото: Facebook/Євгенія Кравчук

