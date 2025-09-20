Українці, які повертаються з російського полону, чимало розповідають про пережите. Так ми вже знаємо про колонії, де до українців застосовують найбільші тортури та знущання. Це, зокрема Таганрозьке СІЗО №2, Оленівка, Вязьминське СІЗО №2 та інші…

Бійці поділилися свідченнями про ще одне місце пекельних тортур — мордовську ВК-10. BBC поділилося свідченнями українських захисників, які пройшли у ній тортури.

Полонені про катування у мордовській ВК-10

23-річний боєць на псевдо Архітектор вийшов у російських полон з Азовсталі, за наказом. З того дня він мріяв про волю. Хотів повернутися до Херсона до 1000-го дня у полоні. Так майже і сталося, з російської неволі додому він повернувся на 992-й.

991 день у неволі він намагався не впасти духом. Ділиться, що навіть після найжорстокіших побиттів, коли він з побратимами вже заповзав у камеру, продовжував жартувати. Архітектор провів майже одинадцять місяців у колонії № 10 в республіці Мордовія.

Цей період припав на лютий-грудень 2024 року. У цій колонії хлопець був одним із наймолодших. Перед цим його утримували у Старому Осколі та Оленівці.

Журналісти нагадують, що у вересні 2025 року росіяни денонсували Європейську конвенцію про запобігання катуванням 1987 року. Причиною стало нібито порушення з боку України. Українські полонені систематично діляться досвідом пережитого, і одна з колоній, що лунає найчастіше у контексті найжорстокішого ставлення, це десята колонія у Мордовії.

Вона розташована у селищі Ударний, Зубово-Полянського району. Від України це 1600 км, російська глибинка. Полонених переводять з однієї колонії в іншу, найімовірніше, аби вони не змогли ідентифікувати своїх катів, аби рідні не змогли розшукати їх.

Садизм і послідовна інвалідизація

Тортури, приниження і страх у Мордовській колонії №10 стали нормою. Причому там утримують найнебезпечніших російських злочинців та українських полонених. Росіяни рідко, але піддавалися насильству. Натомість для українських полонених насильство входить у тюремний “розпорядок дня”.

Росіянин Володимир Качаєв ділився, що колонія має приміщення, так зване маленьке Гуантанамо, де тримають хворих на туберкульоз. Хворих тримають разом зі здоровими.

Українці стали масово потрапляти в цю колонію з початку 2023 року. Один з колишніх полонених поділився, що почув кількість людей, яку утримують у всіх бараках колонії — це 610 людей (станом на січень 2025 року). Скільки серед них українців — достеменно невідомо.

Спецназівці, наглядачі казали: “Ви нам здорові не потрібні, ви нам потрібні просто живими”. Для них побиття та всі ці тортури за допомогою електрошокерів, цих пластикових труб та кийків — це все просто розваги. Вони б’ють і сміються, веселяться, — каже Архітектор.

Білизну видавали перед приходом наглядачів, вона була з плямами крові. Стіни — з грибком. Кожен полонений має рани і коросту.

Водій-санітар Олександр Тетерятніков додає, що на кожен рух потрібен був дозвіл. Бійців били за українську історію, величних постатей і дії політиків.

Архітектор щодня переживав 16-годинне стояння на ногах, десятиразовий спів російського гімну, а потім — допити з побиттям.

У мене в нозі досі немає чутливості. Всюди били, але найдовше і найжорстокіше били там. При цьому тебе примушують кричати: “Спасибо, гражданин начальник!”, — каже морпіх Олександр Савов.

Не всі хлопці витримували тортури. Деякі проходять лікування роками. Крім усього — українські полонені худли в середньому на 25-30 кг.

Другу страву нам кидали у перше. І потім ще салат зверху. Це було в одній порції. І зазвичай виходив один ополоник, — згадує військовий Антон.

Доктор Зло

Мордовські наглядачі завжди носять балаклави й рукавички. Вони ніколи не кличуть одне одного на ім’я. І найчастіше, не дозволяють на себе дивитися. Регулярно застосовують електрошокер — це підтвердили всі полонені, хто повернувся з Мордовії. Зокрема б’ють у душі, по геніталіях.

Також усі бійці підтвердили, що росіяни спускали на них вівчарок. Електрошокером бив і медик колонії. Його називають Доктор Зло.

Доктор Зло відмовляв у медичній допомозі тим, хто її потребував. До нього треба було записувати звечора, щоб зранку він дав якісь ліки. Якщо людині стало зле вночі, то вранці він бив її електрошокером, — каже Архітектор.

Він долучався до катувань полонених. Цим медиком виявився Ілля Сорокін, його упізнали українські полонені. 35-річний росіянин служив фельдшером у мордовській колонії, а в жовтні 2024 року долучився до війни в Україні. Має псевдо Доктор.

Пізніше він повернувся до колонії, як вільнонайманий. Нині він може служити санінструктором роти. Останні полонені, які повернулися з колонії №10 у Мордовії, його вже не бачили. Тепер там працює жінка, яка ставиться до українців ще гірше.

Переживши Мордовію, Архітектор повернувся до війська.

У липні 2025 року додому з російського полону повернувся останній оборонець Зміїного — Віталій Геренко. Він поділився, що йому довелося пережити у полоні.

